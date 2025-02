dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Kursverluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Nach dem starken Vortag zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst kein weiterer Vorstoß auf seinen jüngsten Rekord ab. US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union angekündigt - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart 0,8 Prozent tiefer auf 22.610 Punkte. Tags zuvor hatte er sich seinem Rekord aus der Vorwoche von 22.935 Punkten zeitweise bis auf gut 100 Punkte genähert.

USA: - SCHWÄCHER - Die Ankündigung von Importzöllen durch US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch die Investoren erneut verunsichert. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der anfangs zulegen konnte, drehte ins Minus und fiel zum Handelsschluss um 0,43 Prozent auf 43.433,12 Punkte. Anleger mieden Risiken und kauften stattdessen als sicher geltende US-Staatsanleihen. Der Kurs zehnjähriger Papiere erreichte den höchsten Stand seit Mitte Dezember.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag erneut keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die erneuten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump hatten schon am Vorabend in den USA die Stimmung belastet. Für den japanischen Nikkei-225 ging es zuletzt leicht um 0,15 Prozent nach oben. Der Hang Seng in Hongkong büßte nach den kräftigen Gewinnen am Vortag hingegen 0,5 Prozent ein und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien sank um 0,5 Prozent.

DAX 22.794,11 1,71% XDAX 22.644,93 0,47% EuroSTOXX 50 5.527,99 1,47% Stoxx50 4.775,44 0,78% DJIA 43.433,12 -0,43% S&P 500 5.956,06 0,01% NASDAQ 100 21.132,92 0,22%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 132,88 -0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0464 -0,21% USD/Yen 149,30 0,18% Euro/Yen 156,23 -0,03%

BITCOIN:

Bitcoin 85.382 1,56% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 72,73 0,20 USD WTI 68,73 0,11 USD

