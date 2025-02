EQS-Adhoc: Fourcore Tech Finance Ltd: Verzögerung der Zinszahlung bei 10-%-Unternehmensanleihe; Verhandlungen mit Gläubigern

EQS-Ad-hoc: Fourcore Tech Finance / Schlagwort(e): Anleihe

Fourcore Tech Finance Ltd: Verzögerung der Zinszahlung bei 10-%-Unternehmensanleihe; Verhandlungen mit Gläubigern



27.02.2025 / 22:10 CET/CEST

27.02.2025 / 22:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

London, Vereinigtes Königreich, 27. Februar 2025 – Die Fourcore Tech Finance Ltd (zuvor: Cardea Luna Capital Partners Ltd) („Gesellschaft“) gibt bekannt, dass sie die zum 28. Februar 2025 fällig werdenden Zinsen zu ihrer 10-%-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3K5H67; WKN A3K5H6) nicht am 28. Februar 2025 zahlen wird. Die fälligen Zinsen werden jedoch spätestens innerhalb der Frist von 30 Tagen gemäß § 9 (1) (a) der Anleihebedingungen ausgezahlt.

Um die Zahlung innerhalb der vorgenannten Frist sicherzustellen, verhandelt die Gesellschaft mit ausgewählten wesentlichen Gläubigern über eine Stundungsvereinbarung, wodurch die Fälligkeit der Zinsen für diese Gläubiger hinausgeschoben werden soll. Zugleich wird mit diesen Gläubigern über den Umtausch ihrer Anleihen in die ebenfalls von der Gesellschaft ausgegebene 10,25-%-Unternehmensanleihe mit Laufzeit bis zum 16. September 2029 (ISIN DE000A3L2B98; WKN A3L2B9) sowie das Umtauschverhältnis verhandelt.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über die weiteren Entwicklungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben informieren.



Kontakt:

Fourcore Tech Finance Ltd

4 Fitzhardinge St.

London W1H 6EG

England, Vereinigtes Königreich

E-Mail: investor-relations@cardeluna.co.uk

Internet: https://cardealuna.co.uk/

ISIN: DE000A3K5H67, WKN: A3K5H6

ISIN: DE000A3L2B98; WKN: A3L2B9



Börse und Handelssegment:

Börse Frankfurt, Basic Board



Identität der mitteilenden Person:

Jordan Waring; Geschäftsführer (Director)

Ende der Insiderinformation

