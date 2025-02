GNW-News: Bitget-Updates: Nachweis der Reserven für Februar 2025, Erhöhung der Reservenquote auf 186 %

^VICTORIA, Seychellen, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (http://bitget.com/), das weltweit führende Unternehmen für Kryptowährungsaustausch und Web3, hat seinen Bericht über den Nachweis von Reserven für Februar 2025 veröffentlicht. Der neueste Überblick zeigt, dass die aktualisierten Daten eine Erhöhung der Reserven auf 186 % gegenüber der Verpflichtung von 100 % belegen. Der jüngste Nachweis der Reserven von Bitget bestätigt die finanzielle Stabilität und Transparenz des Unternehmens und weist eine starke Gesamtreservequote auf. Die Börse verfügt über erhebliche Reserven in allen wichtigen Vermögenswerten, wodurch eine mehr als vollständige Absicherung der Nutzergelder gewährleistet ist. Die Aufschlüsselung zeigt eine 322-prozentige Rücklagenquote für Bitcoin, wobei über 19.393 BTC gegen Verbindlichkeiten der Nutzer in Höhe von 6.030 BTC gehalten werden. Ähnlich verhält es sich bei Ethereum, wo die Reserven bei 173 % liegen, wobei die Bestände von 199.433 ETH die 115.051 ETH an Nutzervermögen übersteigen. Die Reserven an Stablecoins sind ebenfalls robust, wobei USDT bei 138 % und USDC bei 121 % liegen und eine starke Unterstützung darstellen. Die Merkle-Root-Hash-Verifizierung sorgt für zusätzliche Transparenz, sodass Benutzer ihre Vermögenswerte innerhalb des Bitget-Systems unabhängig überprüfen können. Mit 35 Millionen Datensätzen im Merkle-Baum hat die Rechenschaftspflicht für die Börse weiterhin Priorität. Der Bericht hebt Bitgets Engagement für den Schutz der Vermögenswerte der Benutzer bei gleichzeitiger Wahrung der betrieblichen Integrität hervor. Indem Bitget konsequent Reserven hält, die deutlich über den Verbindlichkeiten liegen, stärkt das Unternehmen das Vertrauen in seine finanzielle Gesundheit und positioniert sich als sichere und zuverlässige Plattform für Krypto-Händler und -Investoren. Der aktualisierte PoR zeigt Bitgets Bemühungen, mehr als branchenübliche 100 %ige Reserven aufrechtzuerhalten, was effektiv garantiert, dass die Vermögenswerte der Benutzer sicher sind. Die Plattform ist in der Lage, Abhebungen von Nutzern vollständig abzudecken, selbst wenn alle Vermögenswerte der Nutzer abgehoben werden. Zusätzlich zu einem höheren PoR als branchenüblich versichert Bitget seine Nutzer mit einem 300-Millionen-Dollar-Schutzfonds, der laut dem neuesten Schutzfondsbericht (https://www.bitget.com/protection-fund) jetzt einen Wert von über 570 Millionen Dollar hat. Dies verleiht der Plattform eine zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen Cybersicherheitsbedrohungen. Für eine Echtzeit-Nachverfolgung der PoR klicken Sie bitte hier (https://www.bitget.com/proof-of-reserves). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. 