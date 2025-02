GNW-News: Tenneco kündigt strategische Investition zur Wachstumsbeschleunigung an

^NORTHVILLE, Michigan, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, Inc. (?Tenneco") gab heute eine strategische Investition von Apollo Fund X in die Geschäftsbereiche Clean Air und Powertrain des Unternehmens bekannt - ein wichtiger Schritt zur Erschließung von Wachstumschancen und zur Stärkung der langfristigen Position des Unternehmens als führender globaler Automobilzulieferer. American Industrial Partners, eine führende, auf die Industrie fokussierte Private-Equity-Firma mit einer starken Erfolgsbilanz in den Bereichen Fertigung und Automobilindustrie, wird zusammen mit dem Apollo Fund X investieren. Tenneco wird weiterhin als ein Unternehmen agieren, ohne Änderungen am Managementteam und der -struktur, dem Betriebsrhythmus oder den strategischen Prioritäten. Dieser Zugang zu Kapital wird die Fähigkeit von Tenneco verbessern, optimierte Wachstumsstrategien umzusetzen und die Flexibilität bieten, in eine Reihe neuer Geschäftsmöglichkeiten zu investieren. Die Transaktion wird sowohl das organische als auch das anorganische Wachstum fördern und das Unternehmen für eine erstklassige operative Leistung und eine verbesserte Umsetzung positionieren. Seit der Übernahme durch Fonds, die von Tochtergesellschaften von Apollo (NYSE: APO) (die ?Apollo-Funds") verwaltet werden, im November 2022 hat Tenneco einen bedeutenden Wandel durchlaufen, indem es ein erstklassiges Managementteam eingesetzt, die Betriebsabläufe optimiert und in fortschrittliche Fertigungskapazitäten investiert hat. Diese Bemühungen haben zu einer erstklassigen Geschäftsleistung geführt, einschließlich EBITDA-Margen im obersten Quartil, und den Grundstein für die nächste Wachstumsphase gelegt, die durch diese Investition unterstützt wird. ?In den letzten zwei Jahren haben wir ein unglaubliches Unternehmen mit einer Kultur aufgebaut, die auf Sicherheit, finanzielle Leistung und operative Exzellenz ausgerichtet ist", so Jim Voss, CEO von Tenneco. ?Dank der anhaltenden Unterstützung von Apollo und dem Glauben an das langfristige Potenzial von Tenneco ermöglicht uns diese Investition eine strategischere Vorgehensweise, während wir unser Ziel, der beste Partner und weltweit beste Hersteller und Vertreiber in der Transportbranche zu sein, umsetzen." ?Diese Investition ist ein entscheidender Schritt in der Transformation von Tenneco", so Michael Reiss und Shahid Bosan, Deal Team Leads bei Apollo. ?Seit der Übernahme von Tenneco haben wir enorme Fortschritte erzielt, wobei das Team außergewöhnliche operative und finanzielle Ergebnisse erbracht hat. Dieser Schritt spiegelt die starke Partnerschaft zwischen der Geschäftsführung von Apollo und Tenneco wider und bekräftigt unser gemeinsames Engagement für langfristigen Erfolg in einem Sektor, an den wir glauben." Diese Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Berater Citigroup Inc. und Deutsche Bank Securities Inc. fungieren als Finanzberater für Tenneco. Barclays Capital Inc., Lazard und PJT Partners LP fungieren als Finanzberater für Apollo Funds. Über Tenneco Tenneco gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit unseren Gruppen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge, Industriefahrzeuge, den Motorsport und den Aftermarket bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com. Über Apollo Apollo ist ein wachstumsstarker, globaler Vermögensverwalter für alternative Anlagen. In unserem Vermögensverwaltungsgeschäft streben wir danach, unseren Kunden zu jedem Zeitpunkt entlang des Risiko-Prämien-Spektrums, von Investment- Grade-Krediten bis hin zu Private Equity, eine überdurchschnittliche Rendite zu bieten. Seit mehr als drei Jahrzehnten bedienen wir mit unserer Anlageexpertise über unsere voll integrierte Plattform die finanziellen Renditeanforderungen unserer Kunden und bieten Unternehmen innovative Kapitallösungen für Wachstum. Über Athene, unser Unternehmen für Altersvorsorge, sind wir darauf spezialisiert, Kunden durch die Bereitstellung einer Reihe von Altersvorsorgeprodukten und als Lösungsanbieter für Institutionen dabei zu helfen, finanzielle Sicherheit zu erlangen. Unser geduldiger, kreativer und sachkundiger Ansatz bei Investitionen bringt unsere Kunden, die Unternehmen, in die wir investieren, unsere Mitarbeiter und die Gemeinschaften, auf die wir Einfluss nehmen, in Einklang, um Chancen zu erweitern und positive Ergebnisse zu erzielen. Zum 31. Dezember 2024 verwaltete Apollo Vermögenswerte in Höhe von etwa 751 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.apollo.com (http://www.apollo.com/). Über American Industrial Partners American Industrial Partners (?AIP") ist ein Industrieinvestor mit einem verwalteten Vermögen von ca. 17 Milliarden US-Dollar. AIP konzentriert sich insbesondere auf Industrieunternehmen in Endmärkten, zu denen unter anderem die folgenden gehören: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobilindustrie, Bauprodukte, Investitionsgüter, Chemikalien, Industriedienstleistungen, Industrietechnologie, Logistik, Metall und Bergbau sowie Transport. 