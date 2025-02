Ifo: Geschäftsklima bei Versicherern hellt sich zum Jahreswechsel auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Zum Jahreswechsel hat sich das Geschäftsklima bei den deutschen Versicherern dem Ifo-Institut zufolge verbessert.

Die befragten Unternehmen beurteilten im vierten Quartal 2024 ihre Lage und ihre Aussichten optimistischer als zuletzt, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag zum aktuellen Ifo-Konjunkturtest der Branche mitteilte. "Die Versicherer zeigen sich gegenüber der gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit weiter resilient", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Mitte Februar hatte der Verband für 2025 spartenübergreifend ein Beitragsplus von fünf Prozent angekündigt. Im vergangenen Jahr waren die Einnahmen der Versicherungswirtschaft um 5,3 Prozent auf 238 Milliarden Euro gestiegen.

Beim Blick auf die Sparten zeigen sich Veränderungen gegenüber den Daten zum dritten Quartal. "In den Vorquartalen ging die Stimmungsverbesserung im Wesentlichen auf die Schaden- und Unfallversicherung zurück", erklärte Asmussen. Die weitere Verbesserung im vierten Quartal 2024 fuße aber vor allem auf der Lebensversicherung und dabei insbesondere auf dem sogenannten Geschäft mit Einmalbeitrag.

Das Geschäftsklima in der Schaden- und Unfallversicherung bleibt demnach positiv und leicht über dem langfristigen Durchschnitt. "Allerdings dämpfen Unsicherheiten über die zukünftige Schadenentwicklung die Erwartungen in sämtlichen Sparten", hieß es. Besonders in der Rechtsschutzversicherung überwiege die Sorge um das zukünftige Bruttoneugeschäft.

