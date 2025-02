Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 72,82 US-Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 30 Cent auf 68,92 Dollar.

Die Preisausschläge hielten sich in Grenzen. Die Ankündigung von US-Importzöllen am Mittwochabend hatten die Ölpreise am Mittwoch kaum bewegt. US-Präsident Donald Trump will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen. Höhere Zölle können das Wirtschaftswachstum belasten und damit auch die Ölnachfrage. Es ist aber noch unklar, ob und in welchem Umfang die Zölle umgesetzt werden.

Die am Mittwoch veröffentlichten Zahlen zu den Rohöllagerbeständen hatten die Preise kaum bewegt. Die Rohölvorräte waren in der vergangenen Woche unerwartet gefallen./jsl/la/stk