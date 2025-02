OTS: INTERHYP AG / Geschäftszahlen 2024: Interhyp Gruppe ist zurück in der ...

Geschäftszahlen 2024: Interhyp Gruppe ist zurück in der Erfolgsspur und verzeichnet Abschlussvolumen von 22,4 Milliarden Euro - eine Steigerung von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr München (ots) - - Marktblick: Es gibt keinen Grund zu warten mit dem Immobilienkauf Die Interhyp Gruppe, eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Im vergangenen Jahr hat die Interhyp 123.000 Menschen ins eigene Zuhause gebracht oder beim Immobilienerwerb für die Altersvorsorge unterstützt. Das abgeschlossene Finanzierungsvolumen lag damit bei 22,4 Milliarden Euro (2023: 17,2 Milliarden Euro). Der Rohertrag stieg um 31 Prozent auf 184 Millionen Euro (2023: 141 Millionen Euro). Der operative Vorsteuergewinn kletterte auf 10 Millionen Euro, das sind rund 45 Millionen mehr als noch im Jahr zuvor. Auch beim Marktanteil ging es rund einen Prozent nach oben auf 11,1 Prozent. "Der Immobilienmarkt hat sich über das ganze Jahr 2024 hinweg deutlich erholt", sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe. "Natürlich hat uns der wieder anspringende Markt Rückenwind gegeben - wir haben diesen Rückenwind aber auch sehr gut genutzt". Grund für die Markterholung ist vor allem die gestiegene Leistbarkeit, bedingt durch gesunkene Zinsen und Immobilienpreise, die immer noch deutlich unter ihren Höchstständen liegen. Niedrigere Raten durch gesunkenes Zinsniveau Das gesunkene Zinsniveau bedeutete für die Kundinnen und Kunden der Interhyp niedrigere monatliche Raten. Aktuell liegt der durchschnittliche Zinssatz für ein 10-jähriges Darlehen bei rund 3,4 Prozent - 2023 lagen die Zinsen in der Spitze bei 4,2 Prozent. Die durchschnittliche Darlehenssumme lag 2024 bei 325.000 Euro (2023: 310.000 Euro). Ausgehend von dieser Darlehenssumme zahlen unsere Kundinnen und Kunden im aktuellen Zinsumfeld (3,4 Prozent) auf die gesamte Laufzeit gesehen rund 25.000 Euro weniger an Rate im Vergleich zu einer Finanzierung mit einem Zinssatz von 4,2 Prozent. "Was den Kauf einer Immobilie zusätzlich attraktiver gemacht hat, sind die immer weiter steigenden Mietpreise", erläutert Jörg Utecht. "Anders als auf dem Immobilienmarkt gibt es im Mietmarkt kaum attraktives Angebot. Es wird schlicht zu wenig gebaut, um hier für Entlastung zu sorgen." Der fehlende Neubau macht sich auch in den über Interhyp abgeschlossenen Finanzierungen bemerkbar. Der Kauf eines Neubaus vom Bauträger oder ein eigenes Bauvorhaben machten in 2024 nur 12 Prozent der abgeschlossenen Finanzierungen aus - vor der Zinswende lag dieser Wert bei um die 20 Prozent. Die Abschlüsse für den Kauf einer Bestandsimmobilie liegen dagegen mittlerweile wieder auf Vorkrisenniveau. Immobilienmarkt aktuell so gesund wie lange nicht mehr "Der Markt für Bestandsimmobilien ist gerade so gesund wie lange nicht mehr" betont Interhyp-CEO Jörg Utecht. "Natürlich war das Zinsniveau während der Niedrigzinsphase niedriger, der Markt war aber extrem umkämpft. Die Preise schossen in die Höhe. In den darauffolgenden Krisenjahren 2022/2023 haben wir das Gegenteil gesehen. Das Angebot war da, aber plötzlich fehlte die Nachfrage, wodurch die Immobilienpreise fielen. Besonders die gestiegenen Zinsen haben aber für sehr viel Unsicherheit im Markt gesorgt und auf die Leistbarkeit gedrückt." In 2024 hat sich laut Utecht eine neue Balance eingestellt. Es gibt nach wie vor ein attraktives Angebot, es gibt aber auch wieder deutlich mehr Nachfrage. Verkäufer und Käufer begegnen sich auf Augenhöhe. Es gibt keinen Grund zu warten mit dem Immobilienkauf Jörg Utecht rät: "Immobilieninteressenten bietet sich für den Kauf von Bestandsimmobilien gerade ein echter Sweet Spot. Ich kann nur empfehlen, diesen zu nutzen. Es gibt keinen Grund zu warten mit dem Immobilienkauf. Wir sehen bereits heute, wie sich der Verhandlungsspielraum durch die hohe Nachfrage auch bei niedrigeren Energieklassen immer weiter schließt." Für die weitere Entwicklung der Bauzinsen geht der Interhyp-Vorstandsvorsitzende von einer Seitwärtsentwicklung aus: "Das Zinsniveau dürfte sich bis zum Frühsommer weiterhin in einem Korridor zwischen 3 und 3,5 Prozent für zehnjährige Darlehen bewegen. Die erwarteten Leitzins-Senkungen der EZB sind in diesem Niveau bereits eingepreist. Abwarten und auf niedrigere Zinsen spekulieren ist aus unserer Sicht daher keine gute Strategie für Immobilieninteressenten und Anschlussfinanzierer." Über Interhyp: Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an die Endkundinnen und -kunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittlerinnen und -vermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2024 ein Finanzierungsvolumen von 22,4 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen über 500 Finanzierungspartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die vielfach ausgezeichnete Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialistinnen und -spezialisten mit der Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform HOME sowie kundenorientierten Digitalangeboten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten persönlich vor Ort für ihre Kundinnen und Kunden und Partner präsent. 