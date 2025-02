OTS: KfW / KPMG und KfW: Weitere Schritte zum Aufbau eines skalierbaren ...

KPMG und KfW: Weitere Schritte zum Aufbau eines skalierbaren DLT-basierten Kapitalmarktes nötig Frankfurt am Main (ots) - - Bericht zum Stand der Digitalisierung des deutschen Kapitalmarkts am Beispiel der ersten Blockchain-basierten digitalen KfW-Anleiheemissionen - Grundlage der Analyse bilden praxisnahe Erfahrungsberichte beteiligter Akteure - Aufbau eines skalierbaren DLT-basierten Marktes essenziell für die künftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas im globalen Finanzmarkt - Systematischer Aufbau und Vertiefung von Digitalisierungs-Knowhow unerlässlich für digitale Souveränität Deutschlands und Europas Heute veröffentlichen KPMG und KfW eine Analyse zur Marktreife des DLT-basierten Kapitalmarkts in Deutschland und Europa ( D istributed- L edger- T echnology ist der Überbegriff für Technologien, die ein dezentrales und verteiltes Register zur Speicherung von Daten ermöglichen). Die Analyse beleuchtet sowohl die bereits bestehenden Rahmenbedingungen als auch die Herausforderungen, die einer erfolgreichen und skalierbaren Umsetzung von DLT-basierten Kapitalmarkt-Transaktionen im Wege stehen. Auf der Grundlage der ersten beiden Blockchain-basierten digitalen KfW-Anleihen vom Sommer 2024 hat KPMG die Erfahrungen der an den Emissionen beteiligten Akteure systematisch zusammengetragen und gemeinsam mit der KfW strukturiert. Ziel ist, der interessierten Öffentlichkeit die Notwendigkeit, aber auch die praktische Umsetzung DLT-basierter Transaktionen anhand konkreter Erfahrungsberichte möglichst praxisnah zu vermitteln. Damit soll die Bereitschaft aller gefördert werden, sich konsequent mit Zukunftstechnologien zu befassen, die für die digitale Souveränität Deutschlands und Europas unerlässlich sind. "Als eine der aktivsten Emittentinnen weltweit ist es uns wichtig, neue Technologien zur Effizienzsteigerung unserer Kapitalmarkt-Refinanzierung für uns zu erschließen. Dies ist ein stetiger Lernprozess, der viele Ressourcen erfordert, unsere Belegschaft aber auch begeistert", erklärt Tim Armbruster, Treasurer der KfW. "Ziel ist, durch unsere einzigartige Marktposition eine Vielzahl von Marktakteuren zusammenzubringen, um gemeinsam die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen und europäischen Kapitalmarktes zukunftsfest mitzugestalten". "Vor dem Hintergrund des technologischen Paradigmenwechsels ist es entscheidend, dass Deutschland und die EU aktiv den Aufbau eines DLT-basierten Kapitalmarktes vorantreiben, um ihre Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität in einer digitalen Welt zu stärken. Die Nutzung und Integration von DLT in Kapitalmarktprozesse bietet immense Chancen für den Finanzmarkt und kann Transaktionen effizienter und sicherer machen. Daher ist es wichtig, dass Institute wie die KfW hier voranschreiten", sagt Jens Siebert, Partner, Financial Services, KPMG. Die gemeinsame Veröffentlichung zeichnet sich aus durch kontextuelle Begriffsklärungen, die - ergänzt um ein Glossar zu häufig verwendeten DLT-Begriffen - den Einstieg in das Thema erleichtern. Zum Verständnis tragen zudem die einwertenden Erfahrungsberichte der unterschiedlichen Transaktionsbeteiligten erheblich bei - namentlich sind das Bankhaus Metzler, Boerse Stuttgart Digital, Cashlink, Deutsche Bank, DZ BANK, Hauck Aufhäuser, LBBW, Linklaters, Union Investment sowie Moody's Ratings, Scope Ratings und S&P Global Ratings. So können die Rollen der unterschiedlichen, im digitalen Umfeld teils neuen Akteure sowie ihre gewonnenen Erkenntnisse und daraus abgeleiteten Empfehlungen für die Stärkung der Skalierungsfähigkeit des DLT-basierten Kapitalmarktes quasi emissionsbegleitend nachvollzogen werden. Für die Analyse des gegenwärtigen Reifegrades wurde das ASAP-Modell des Internationalen Währungsfonds (IWF) als konzeptionelle Grundlage genutzt. Schemata und Zusammenfassungen runden die Wissensvermittlung ab. Die aus der Analyse gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen, dass beispielsweise - das Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) aus dem Jahr 2021 und die EZB-Explorationsphase des Jahres 2024 sehr gute Grundlagen bieten, die es nun weiterzuentwickeln gilt; - die Kombination aus öffentlichen und privaten Blockchains funktioniert und sehr effiziente Transaktionsabwicklungen ermöglicht; - der Einsatz von DLT das Potenzial hat, bestehende Kapitalmarkt-prozesse signifikant zu automatisieren. Zugleich zeigt der Bericht auf, an welchen wesentlichen Stellschrauben zu drehen ist, um das Skalierungspotenzial eines DLT-basierten Kapitalmarkts zu heben: - Zum Aufbau bzw. zur Stärkung der Sekundärmarktliquidität braucht das Marktsegment eine steigende Anzahl von Marktteilnehmern, die sich nicht nur das notwendige Knowhow angeeignet, sondern auch institutionell befähigt haben, mit DLT-basierten digitalen Wertpapieren umzugehen. - Für eine sichere und effiziente Abwicklung DLT-basierter digitaler Transaktionen spielt Zentralbankgeld eine entscheidende Rolle. In diesem Zusammenhang wird die Ankündigung der Europäischen Zentralbank vom 20. Februar 2025 sehr begrüßt, im Rahmen eines " zweigleisigen Ansatzes " ihre Befassung mit der Abwicklung dieser Transaktionen in Zentralbankgeld fortzusetzen. - Die Notenbankfähigkeit DLT-basierter digitaler Wertpapiere ist für Investoren essenziell, sodass sich eine Gleichbehandlung zu traditionell begebenen Wertpapieren entwickeln kann. 