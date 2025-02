Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ukraine:

"Dass es Selenskyj offenbar gelungen ist, die Bedingungen für das geplante Rohstoffabkommen mit Amerika im Sinne der Ukraine zu verbessern, zeigt, dass man Trump nicht sofort nachgeben muss. Im Grundsatz ist so ein Abkommen auch keine schlechte Idee, Selenskyj hatte es ja selbst vorgeschlagen. (.) Trotzdem entspricht das, was Selenskyj nun in Washington unterschreiben soll, nicht seinem "Siegesplan", so unrealistisch dessen komplette Erfüllung auch war. (.) Selenskyj geht in der Hoffnung in Vorleistung, dass Trump die Ukraine in seiner atemberaubenden Annäherung an Putin nicht ganz fallen lässt. (.) Aber noch bleibt Trump bei der Schicksalsfrage der Ukraine zu vage: Wie lässt sich Russland nach einem Waffenstillstand effektiv abschrecken, wenn er denn zustande käme?"