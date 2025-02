Pressestimme: 't-online' zu Rohstoff-Deal USA/Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - "t-online" zu Rohstoff-Deal USA/Ukraine:

"Was der US-Präsident als "großen Deal" feiert, ist vor allem eines: eine plumpe Erpressung, die die Kriegsnot der Ukraine ausnutzt. In ihrem Existenzkampf ist die ukrainische Armee auf US-Unterstützung angewiesen. Sollten die USA aussteigen, würde Russland den Krieg gewinnen. Deswegen hatte Selenskyj einen ersten, noch unverfroreneren Deal-Entwurf zurückgewiesen, am Ende aber keine andere Wahl, als sich auf diesen nun einzulassen. (.) Eines liegt nun auf der Hand: Trumps Vorgehen muss die EU nicht nur schockieren, es muss auch Konsequenzen haben. Europa braucht im Ukraine-Krieg und im Umgang mit Russland schnellstmöglich neue Strategien, eigene Antworten, neue Weichenstellungen. Denn unter Trump drohen die USA zum Totalausfall zu werden."/yyzz/DP/nas