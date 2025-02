Spanien: Inflation verharrt knapp unter drei Prozent

MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat sich im Februar nicht weiter beschleunigt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 2,9 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten damit im Schnitt gerechnet. Die Behörde führte den Preisanstieg hauptsächlich auf höhere Strompreise zurück. Vor einem Jahr waren diese den Angaben zufolge noch gesunken.

Bereits im Januar hatten die spanischen Verbraucherpreise um 2,9 Prozent zugelegt. Dies war der vierte Anstieg der Teuerung in Folge gewesen. Aktuell ist die Teuerung in Spanien so hoch wie im Juli letzten Jahres.

Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im Februar um 0,4 Prozent zu. Auch dies war von Analysten erwartet worden./la/jha/