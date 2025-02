TAGESVORSCHAU: Termine am 27. Februar 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 27. Februar 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen 06:00 CHE: Bossard, Jahreszahlen 06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (10.30 h Pk und Call) 07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz)) 07:30 DEU: Nordex, Jahreszahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (10.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen 08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Haelon, Jahreszahlen 08:00 INT: LSE, Jahreszahlen 09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen 18:05 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen 21:15 USA: GE Healthcare Technologies, Investor Day 22:30 USA: HP Inc., Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: ABB, Geschäftsbericht DEU: SAP, Geschäftsbericht ESP: ACS, Jahreszahlen ESP: Endesa, Jahreszahlen FRA: Valeo, Jahreszahlen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Edison International, Q4-Zahlen USA: The Mosaic, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: Autodesk, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung) Q4/24 und Jahr 2024 08:00 TUR: Handelsbilanz 1/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 12/24 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 1/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig) 09:00 CHE: Seco: BIP Q4/24 (Detaillierte Schätzung) 10:00 POL: BIP Q4/24 (endgültig) 10:00 EUR: Geldmenge M3 1/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/25 (endgültig) 13:30 EUR: EZB Sitzungsrotokoll 29/30.1.25 14:30 USA: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 1/25 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 1/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Urteil des EuGH im Streit zwischen DocMorris und der Apothekerkammer Nordrhein um unerlaubte Werbung, Luxemburg GBR / USA: Britischer Premier Keir Starmer besucht US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus EUR / IND: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Indien ZAF: Fortsetzung G20-Finanzministertreffen in Südafrika

