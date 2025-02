Textil Biennale eröffnet „Am Schnittpunkt von Wasser und Kunst“

EQS-Media / 27.02.2025 / 14:37 CET/CEST





Die zweite Türkiye-Textil Biennale hat unter der Kuratierung von Nihat Özdal mit dem diesjährigen Thema ,,Wave Fabric’’ an historischen Stätten in Antalya, Türkei, begonnen. Die Biennale, die bis zum 13. April 2025 dauert, erwartet internationale Besucher.

ANTALYA — Die Biennale, die vom 22. Februar bis zum 13. April läuft, wird von der Bezirksregierung von Gazipaşa ausgerichtet und findet an historischen Orten in Gazipaşa und Alanya statt, darunter die antiken Städte Selinus und Lamos, die Höhle Yalan Dünya, der Rote Turm, die Werft von Alanya und die antike Stadt Syedra.

„Die Textilindustrie verbraucht jährlich 93 Milliarden Kubikmeter Wasser“

Der Kurator der Biennale, Nihat Özdal, betonte die Beziehung zwischen Textilien und Wasser: „93 Milliarden Kubikmeter Wasser werden jedes Jahr weltweit in der Textilindustrie verbraucht. Für eine Jeans werden 10.000 Kubikmeter Wasser benötigt, für ein T-Shirt aus Baumwolle 2.500 Kubikmeter. 20 % der weltweiten Wasserverschmutzung geht auf das Konto von Textilien, und jedes Jahr werden etwa 100 Milliarden neue Textilprodukte auf den Markt gebracht.“

„Meine Kunst dort zu zeigen, wo sie hingehört, ist eine unglaubliche Erfahrung“

Eine der teilnehmenden Künstlerinnen, Özge Kahraman, erforscht als Mitglied der Anatolian Speleology Group Association (ASPEG) die physische, historische und ästhetische Struktur von Höhlen.

Özge Kahraman, die ihre Werke zum ersten Mal in einer Höhle ausstellte, sagte: „Dank der Biennale wurde mein Traum wahr, und meine Werke trafen in der Höhle ‚Yalan Dünya‘ auf das Publikum. Bisher habe ich Höhlen immer nur von außen betrachtet, aber dieses Mal war die Höhle selbst Teil der Ausstellung. Es ist schwierig, die Atmosphäre zu beschreiben - meine Kunst mit den Betrachtern an dem Ort zu teilen, an den sie meiner Meinung nach am meisten gehört, war eine unvergessliche Erfahrung.“

Zu den Künstlern, die auf der Biennale ausstellen, gehören der Amerikaner Thomas Jackson und die Schwedin Diana Orving.

Thomas Jackson erklärte: „Ich liebe es, von Menschenhand geschaffene Materialien in natürlichen Landschaften zu platzieren und die Natur nachzuahmen“, während Diana Orving erklärte: „Die Themen, die ich erforsche, basieren auf Transformation, Bewegung und dem Fluss der Natur.“

Die zweite Türkiye Textil Biennale ist noch bis zum 13. April 2025 zu besichtigen.

Kontakt:

Nihat Özdal

+90 505 821 34 82

turkishtextilebiennial@gmail.com

Emittent/Herausgeber: Türkiye Textile Biennial

Schlagwort(e): Events

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.