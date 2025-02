WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. März 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 12. März 2025

--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. FEBRUAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen 06:00 CHE: Bossard, Jahreszahlen 06:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (10.30 h Pk und Call) 07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Jahreszahlen 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 h Pk, 15.00 h Analystenkonferenz)) 07:30 DEU: Nordex, Jahreszahlen 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: Sixt SE, Jahreszahlen 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen 07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen 07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (10.00 h Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen 08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Haelon, Jahreszahlen 08:00 INT: LSE, Jahreszahlen 09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen 18:05 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen 21:15 USA: GE Healthcare Technologies, Investor Day 22:30 USA: HP Inc., Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: ABB, Geschäftsbericht DEU: SAP, Geschäftsbericht ESP: ACS, Jahreszahlen ESP: Endesa, Jahreszahlen FRA: Valeo, Jahreszahlen PRT: EDP, Jahreszahlen USA: Edison International, Q4-Zahlen USA: The Mosaic, Q4-Zahlen USA: Dell, Q4-Zahlen USA: Autodesk, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Nominallohn-/Reallohnindex (Verdiensterhebung) Q4/24 und Jahr 2024 08:00 TUR: Handelsbilanz 1/25 08:00 FIN: Handelsbilanz 12/24 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 1/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig) 09:00 CHE: Seco: BIP Q4/24 (Detaillierte Schätzung) 10:00 POL: BIP Q4/24 (endgültig) 10:00 EUR: Geldmenge M3 1/25 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/25 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/25 (endgültig) 13:30 EUR: EZB Sitzungsrotokoll 29/30.1.25 14:30 USA: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q4/24 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 1/25 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 1/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: Urteil des EuGH im Streit zwischen DocMorris und der Apothekerkammer Nordrhein um unerlaubte Werbung, Luxemburg GBR / USA: Britischer Premier Keir Starmer besucht US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus EUR / IND: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht Indien ZAF: Fortsetzung G20-Finanzministertreffen in Südafrika --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. FEBRURAR TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen 07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (detailliert) (9.30 h Analystenkonferenz, 11.00 h Jahres-Pk) 07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Alzchem, Geschäftsbericht 07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen 07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 08:00 ESP: International Consolidated Airlines Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Rolls-Royce-Division Power Systems, Jahres-Pk (auch online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR BGR: Zentralbank, Zinsentscheid 00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 2/24 00:50 JPN: Industrieproduktion 1/25 (vorläufig) 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/25 07:00 FIN: BIP Q4/24 08:00 DEU: Außenhandelspreise 1/25 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 1/25 08:00 SWE: BIP Q4/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/25 08:30 CHE: BFS: Dienstleistungsumsätze 12/24 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 1/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig) 08:45 FRA: Privater Verbrauch 1/25 08:45 FRA: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 2/25 09:00 CZE: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/25 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen Bayern, Bandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/25 11:00 BEL: BIP Q4/4 (2. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig) 12:00 PRT: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkomen und Ausgaben 1/25 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 1/25 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/25 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Verkündungstermin des Bayerischen Obersten Landesgerichts im Wirecard-Musterverfahren zu Schadenersatzansprüchen geschädigter Aktionäre, München --------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 1. MÄRZ TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Pkw-Absatz 2/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitenes Gewerbe 2/25 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/25 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig) 07:00 EST: BIP Q4/24 08:00 TUR: Verbraucherpreise 2/25 09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/25 (vorläufig) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/24 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 1/25 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/25 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: «Finanzplatztag» der «Börsen-Zeitung» u.a. mit Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD), der Chefin der EZB-Bankenaufsicht Claudia Buch und Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 6.3.25) HINWEIS KOR: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen 07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk, 12.30 h Analystenkonferenz) 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Jahreszahlen 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Bawag Group, Jahreszahlen, Investor Day CHE: VAT, Jahreszahlen FRA: Thales, Jahreszahlen ITA: Prada, Jahreszahlen USA: Target, Q4-Zahlen USA: Best Buy, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/25 00:50 JPN: Investitionen Q4/24 08:30 HUN. BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 2/25 10:00 ITA: Arbeitslosenzahlen 1/25 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 1/25 SONSTIGE TERMINE DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 6.3.25) --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Evonik, Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk, 11.30 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkoferenz) 07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Jahrezahlen (detailliert) 07:45 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (12.00 h Analystenkonferenz) 10:0 DEU: Freenet, Jahreszahlen Telefonkonferenz 10:30 DEU Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, Bilanz-Pk 13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen 21:00 CHE: Logitech, Analyst & Investor Day 22:00 DEU: Deutsche Börse, Planmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen FRA: Atos, Jahreszahlen USA: Foot Locker, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Jibun Bank Dienste 2/25 (endgültig) 02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 2/25 08:30 CHE: Verbraucherpreise 2/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 1/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/25 (vorab) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q4/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/25 11:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 1/25 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 2/25 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 1/25 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 1/25 (endgültig) 16:00 USA: ISM Services Index 2/25 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Jahres-Wirtschafts-Pk des Gesamtverbandes Kunststoffverarbeitende Industrie e.V. (GKV), Frankfurt/M. CHN: Beginn der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses, Peking USA: US-Präsident Trump hält Rede vor dem Kongress, Washington --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Jahreszahlen (12.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: DHL Group, Jahreszahlen (11.00 h Bilanz-Pk, 9.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Zalando, Jahreszahlen 07:00 CHE: Geberit, Jahreszahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen 07:30 DEU: GFT, Jahreszahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Jahreszahlen (11.30 h Blanz-Pk) 07:30 DEU: Compugroup Medical, Jahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen 08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 18:00 FRA: Vivendi, Jahreszahlen 22:00 USA: Broadcom, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Andritz, Jahreszahlen BEL: Solvay, Jahreszahlen GBR: Admiral, Jahreszahlen GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen USA: Universal Music Group, Jahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 2/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 2/25 (vorab) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 1/25 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 1/25 12:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 h Pk) 14:30 USA: Handelsbilanz 1/25 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 1/25 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: BGH entscheidet zu Maklerprovision bei Einfamilienhaus mit Anbau, Karlsruhe 08:45 DEU: BGH entscheidet zur Vereinbarung eines Maklerlohns, Karlsruhe DEU: Pk Zentralverband des deutschen Handwerks, München DEU: Agrarpolitische Tagung zum Thema «Europas Agrarpolitik am Scheideweg - Wie geht's weiter für MV?» (bis 7.3.2025), Golchen BEL: Treffen der EU-Minister zu Binnenmarkt und zur Industrie, Brüssel BEL: Treffen der EU-Justiz- und Innenminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR über Nacht: CHN: Handelsbilanz 2/25 08:00 NOR: Industrieproduktion 1/25 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 1/25 08:00 ROU: BIP Q4/24 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Industrieproduktion 1/25 11:00 EUR: BIP Q4/24 (endgültig) 11:00 EUR: Staatsausgaben Q4/24 11:00 EUR: Haushaltskonsum Q4/24 11:00 EUR: Beschäftigung Q4/24 (endgültig) 11:00 GRC: Arbeitslosenzahlen Q4/24 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 2/25 21:00 USA: Konsumentenkredite 1/25 --------------------------------------------------------------------------------------- SONNTAG, DEN 9. MÄRZ TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 2/25 02:30 CHN: Verbraucherpreise 2/25 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen 07:10 DEU: Hypoport, Jahreszahlen 08:00 DEU: Traton SE, Jahreszahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang Januar 2025 12:00 DEU: Biontech, Q4-Zahlen 12:15 GBR: Direct Line Insurance Group, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 1/25 00:50 JPN: Handelsbilanz 1/25 06:00 JPN: CI-Index Frühindikationen 1/25 (vorläufig) 07:00 FIN: Industrieproduktion 1/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 2/25 08:00 DEU: Industrieproduktion 1/25 08:00 DEU: Handelsbilanz 1/25 09:00 AUT: Industrieproduktion 1/25 10:00 ITA: Erzeugerpreise 1/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 3/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 2/25 TERMINE KONJUNKTUR EUR: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel EUR: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Brüssel SONSTIGE TERMINE DEU: Treuhandverwaltung des Bundes für Mehrheitseigner der Ölraffinerie PCK läuft aus, Schwedt/Oder --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen 07:30 DEU: Volkswagen AG, Jahreszahlen (9.30 h Pk) 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen 09:00 DNK: Lego, Jahreszahlen 19:00 USA: Eaton, Investor Conference Call TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Mercedes-Benz Group AG, Investor Relations Retail Investor Event USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BIP Q4/24 (endgültig) 06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 2/25 (vorläufig) 08:30 HUN: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Ökonomen wie Clemens Fuest und Juristen wie Udo di Fabio stellen neues Jahresheft der Stiftung Familienunternehmen vor, Berlin 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz 2025 des Verbands Deutscher Reeder (VDR), Hamburg BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. MÄRZ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Tecan, Jahreszahlen 06:30 CHE: Ascom, Jahreszahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen (11.30 h Pk) 07:00 DEU: Klöckner & Co, Jahreszahlen 07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Jahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Ferrexpo, Jahreszahlen 10:00 DEU: VCI legt Bericht zum vierten Quartal und Jahreszahlen 2024 vor, Berlin 10:30 DEU: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Bilanz-Pk, Stuttgart 14:00 USA: Analog Devices, Hauptversammlung 18:00 USA: Starbucks, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/25 08:00 TUR: Leistungsbilanz 1/25 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 1/25 12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/25 (endgültig) 13:30 USA: Verbraucherpreise 2/25 13:30 USA: Realeinkommen 2/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Tagessatz in der Krankentagegeldversicherung, Karlsruhe 09:30 DEU: Konferenz »The ECB and Its Watchers» mit einer Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt 10:00 DEU: Pk ZIV-Die Fahrradindustrie zu Marktdaten 2024 der Fahrradbranche in Deutschland, Berlin DEU: Circular Valley Convention 2025 - branchenübergreifende Veranstaltung und Marktplatz für Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft, Düsseldorf GRL: Ergebnis von Parlamentswahl auf Grönland erwartet, Nuuk ---------------------------------------------------------------------------------------

