APA ots news: Was die neuen EU-Regeln für Kryptowerte für Verbraucher:innen bedeuten: FMA informiert zu MiCAR

"Krypto, aber sicher!": Finanzmarktaufsicht veröffentlicht neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" Wien (APA-ots) - Die neuen EU-Regeln für Kryptowerte, Kryptobörsen und andere Dienstleistungen rund um Bitcoin & Co gelten seit dem Jahreswechsel. Unter dem Stichwort MiCAR ist die Markets in Crypto Assets Regulation , also die EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte, in der Kryptobranche seit Monaten in aller Munde. Aber was bedeuten die neuen Regeln für Verbraucher:innen, die in Kryptowerte investieren, mit ihnen handeln, sie sicher verwahren wollen? Das erläutert die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) in der neuen Ausgabe von "Reden wir über Geld", der Schriftenreihe für Verbraucher:innen. Mit der MiCAR kommt zum Beispiel eine Lizenzpflicht für Kryptowerte-Dienstleister, eine Pflicht zu hohen Sicherheitsstandards, aber auch zu klaren Beschwerdeverfahren. Wenn neue Kryptowerte angeboten werden sollen, müssen Unterlagen ( Whitepapers ) dazu veröffentlicht werden. Wer ohne Konzession tätig ist, muss mit Sanktionen rechnen und es gibt klare Regeln gegen Marktmanipulation wie das notorische "Pump and Dump". "Mit den neuen strengen Anforderungen aus der MiCAR wird der österreichische Kryptomarkt sicherer und transparenter", so FMA- Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller. "Ein echter Gamechanger ist es auch, dass Anleger:innen durch einen Blick in die Unternehmensdatenbank auf der FMA-Website erkennen können, ob ein Krypto-Dienstleister eine Konzession hat - in Österreich oder in einem anderen EU/EWR-Mitgliedsstaat." Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel "Krypto, aber sicher!" kann hier abgerufen werden. Alle anderen Ausgaben von "Reden wir über Geld" finden Sie hier . Detaillierte juristische Informationen zu MiCAR sind auf der FMA-Website erhältlich. Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld . Den "Reden wir über Geld"-Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt.