CEO Grand Casino Kursaal Bern AG Ludwig Nehls tritt zurück

Der Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG gibt bekannt, dass Ludwig Nehls, Direktor der Tochtergesellschaft Grand Casino Kursaal Bern AG, am 31. Oktober 2025 aus der Grand Casino Kursaal Bern AG austreten wird. Ludwig Nehls wird nach einer erfolgreichen Tätigkeit in den verdienten Ruhestand treten.

Der Verwaltungsrat der Grand Casino Kursaal Bern AG dankt Ludwig Nehls für die sehr gute Zusammenarbeit sowie sein grosses Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Der Rekrutierungsprozess wurde in die Wege geleitet, über seine Nachfolge wird der Verwaltungsrat zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Ludwig Nehls war seit 2018 als Direktor des Grand Casino Kursaal Bern tätig und hat das Unternehmen massgeblich geprägt. In seine Zeit fallen der Aufbau des Onlinecasinos 7melons.ch, der strategische Ausbau des Gastro- und Eventbereichs und der Fokus auf Digitalisierung in den Geschäftsprozessen. Er konnte seine langjährige Expertise in Unternehmensführung, Strategie, Marketing und Prozessentwicklung erfolgreich in das Unternehmen einbringen und hinterlässt ein solides und auf die Zukunft ausgerichtetes Unternehmen.

Ueli Winzenried, Präsident des Verwaltungsrats der Grand Casino Kursaal Bern AG, dankt Ludwig Nehls ganz herzlich für sein Engagement und sein wertvolles unternehmerisches Handeln.



Kontakt Ueli Winzenried Verwaltungsratspräsident der Grand Casino Kursaal Bern AG Verwaltungsrat der Kursaal Bern AG winzenried@drpb.ch

ÜBER DEN KURSAAL BERN

Die Kursaal Bern Gruppe ist ein Schweizer Traditionsunternehmen mit den Geschäftsfeldern Kongresszentrum mit Eventorganisation, Hotel & Restaurants sowie Casino. Zum vielseitigen All-in-one-Angebot gehören Kongressdienstleistungen mit modernster Digitaltechnik. Weiter verfügt die Gruppe über das in die ACCOR-Gruppe eingebundene Swissôtel Kursaal Bern (4-Sterne Superior), eine attraktive Gastronomie sowie das Grand Casino Kursaal Bern mit seinem Onlineangebot '7melons.ch' und das Casino Neuchâtel. Die Kursaal Bern AG ist Gründungsmitglied der Klimaplattform der Stadt Bern, von Green Key öko-zertifiziert, hat bei Swisstainable Level III (leading), arbeitet mit myclimate «Cause We Care» sowie United Against Waste und ist von HotellerieSuisse als «Green Living»-Betrieb ausgezeichnet.

