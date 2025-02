Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne - Inflationsdaten bewegen kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,21 Prozent auf 133,18 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,40 Prozent.

Eine eher trübe Stimmung an den Aktienmärkten stützte die Staatsanleihen. US-Präsident Donald Trump hatte bereits am Vortag Zölle gegen China, Kanada und Mexiko in der kommenden Woche angekündigt. "Bisher überwog aus Marktsicht die Einschätzung, dass sich Trump ökonomisch rational verhält und entsprechend die Wahrscheinlichkeit für Deals in letzter Sekunde hoch bleibt", schreiben Experten der Dekabank. "Sollte diese These falsch sein, müssten auch die wirtschaftlichen Risiken für die EU und die Eurozone neu bewertet werden."

Uneinheitliche Inflationsdaten aus großen Ländern der Eurozone gaben dem Markt am Freitag keine klare Richtung. So ist in Deutschland der europäische Verbraucherpreisindex HVPI im Februar mit 2,8 Prozent im Jahresvergleich etwas stärker als im Vormonat gestiegen. In Frankreich sank die Inflationsrate hingegen von 1,8 Prozent im Vormonat auf 0,9 Prozent und in Italien lag die Rate unverändert bei 1,7 Prozent. Die Zahlen für den gesamten Euroraum werden am Montag veröffentlicht.

"Für die Europäische Zentralbank (EZB) bleiben die Ampeln für weitere Zinssenkungen auf Grün", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Er verweist auf die Daten aus Frankreich und den gesunkenen Preisdruck im deutschen Dienstleistungssektor. "In der Eurozone wird deshalb die gesamte Teuerungsrate im Februar gegenüber Januar spürbar geringer ausfallen."/jsl/he