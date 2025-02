Deutschland: Umsatz im Einzelhandel legt leicht zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Einzelhandel in Deutschland ist mit besseren Geschäften in das Jahr gestartet. Im Januar sind die Umsätze real (preisbereinigt) um 0,2 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, verwies auf den deutlichen Umsatzdämpfer im Vormonat. Im Dezember, der im Einzelhandel traditionell zu den umsatzstärksten Monaten des Jahres zählt, waren die Erlöse gesunken. Somit zeigte sich in der Zweimonatsschau immer noch ein deutliches Minus, sagte Gitzel.

Nach Einschätzung von Gitzel steht der deutsche Einzelhandel in diesem Jahr im Spannungsfeld zwischen gestiegenen Realeinkommen und einer Eintrübung des Arbeitsmarktes. Der Experte wies darauf hin, dass die Reallöhne im vergangenen Jahr um 3,1 Prozent gestiegen waren. "Grundsätzlich ist dies eine gute Vorgabe für den Konsum im Jahr 2025", sagte der Experte der VP Bank./jkr/jha/