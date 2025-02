EQS-News: SLR Group veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 24/25

EQS-News: SLR Group GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

SLR Group veröffentlicht Ergebnisse für das zweite Quartal 24/25

Umsatz von 42,1 Mio. EUR in Q2 24/25 unter herausfordernden Bedingungen

Bereinigtes EBITDA von 8,1 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge bei 17,8%

Prognose für Geschäftsjahr 24/25 angepasst: Gesamtproduktion bzw. verkaufte Tonnage in der Größenordnung von 95 Kilotonnen, bereinigtes EBITDA soll 17 Mio. EUR erreichen

Sukzessive Erholung der Auftragslage sowie Effizienzsteigerungen durch erfolgreich implementiertes Programm „Adapt & Grow“ erwartet

St. Leon-Rot, 28. Februar 2025 – Die SLR Group GmbH, ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, hat heute ihre finalen Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 24/25 veröffentlicht.

Der Umsatz sank im zweiten Quartal 24/25 um 28 % auf 42,1 Mio. EUR gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal (Q2 23/24: 58,7 Mio. EUR). Auf Halbjahressicht erreichte der Umsatz 87,4 Mio. EUR (H1 23/24: 117,8 Mio. EUR). Die verkauften Tonnagen verringerten sich im zweiten Quartal 24/25 um 29 % auf 20 Kilotonnen (Q2 23/24: 28 Kilotonnen), sodass im ersten Halbjahr 24/25 verkaufte Tonnagen in Höhe von 42 Kilotonnen (H1 23/24: 55 Kilotonnen) verzeichnet werden konnten. Auch im zweiten Quartal machte sich die gedämpfte Marktstimmung im Agrarsektor sowie im Bauwesen deutlich bemerkbar, was zu niedrigeren Absatzvolumina führte.

Auf der Ertragsseite konnte die SLR Group im zweiten Quartal 24/25 ein bereinigtes EBITDA von 8,1 Mio. EUR erreichen, was einem merklichen Rückgang von 10 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal (Q2 23/24: 9,0 Mio. EUR) entspricht. Damit belief sich das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 24/25 auf 8,5 Mio. EUR (H1 23/24: 14,5 Mio. EUR). Daraus resultierte eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,8% (Q2 23/24: 15,4%).

Gunnar Halden, CFO der SLR Group, erklärt: „Mit dem umfassenden ‚Adapt & Grow‘-Programm haben wir wichtige Weichen gestellt, um unsere Produktivität an unseren Gießereistandorten bei wieder anziehender Auftragslage mittel- und langfristig zu erhöhen und damit unsere Profitabilität zu steigern. Die Wirksamkeit des Programms hat sich aufgrund der zunächst vorgenommenen personellen und organisatorischen Maßnahmen sowie fehlender Skaleneffekte angesichts der niedrigeren Auftragsvolumina noch bei weitem nicht komplett entfaltet. In Konsequenz mussten wir unsere Erwartungen für das Geschäftsjahr 24/25 anpassen.“

Vor diesem Hintergrund hat die SLR Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 24/25 angepasst und rechnet nunmehr damit, dass im Geschäftsjahr 24/25 die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen in der Größenordnung von 95 Kilotonnen liegen werden. Zudem erwartet die SLR Group im Geschäftsjahr 24/25 nun ein bereinigtes EBITDA von 17 Mio. EUR. Zuvor hatte die Gesellschaft damit gerechnet, dass die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen um die Größenordnung von 100 Kilotonnen und damit leicht unter den Zahlen des Geschäftsjahres 23/24 liegen werden. Daneben erwartete die SLR Group im Geschäftsjahr 24/25 ein bereinigtes EBITDA von 20 Mio. EUR.

Jörg Rumikewitz, CEO der SLR Group, ordnet die Entwicklung mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr ein: „Trotz des erwartet schlechten zweiten Quartals sind die Markttreiber in unseren Kernsegmenten grundsätzlich intakt. Die Stimmung in der Landwirtschaft als auch in der Baubranche hellt sich zudem sukzessive auf und bestätigt unsere Erwartung, dass die Talsohle im weiteren Jahreslauf spürbar durchschritten sein sollte. Dies bestätigt sich auch im Vertrieb, wo wir aus unserem langjährigen Kundenstamm positive Signale vernehmen. Wir werden mit unserer Produkt- und Preispolitik weiter kundenzentrierte Anreize setzen, um unseren Weg aus der Talsohle heraus zu beschleunigen und blicken mit vorsichtigem Optimismus auf den Rest des Geschäftsjahres.“

Der Bericht zum zweiten Quartal 24/25 ist ab sofort auf der Unternehmenswebsite unter slr-gruppe.de/en/investor-relations abrufbar.

Über SLR Group

Die SLR Group mit Hauptsitz in St. Leon-Rot, Deutschland, ist ein führender Anbieter von hochqualitativen Sphäroguss-Komponenten, die hauptsächlich in großen Off-Highway-Landwirtschafts- und Infrastruktur sowie Baumaschinen eingesetzt werden. SLR wurde 1970 gegründet und betreibt heute vier hochmoderne, voll investierte Produktionsstätten in Deutschland, Ungarn und der Tschechischen Republik. Die Gruppe versteht sich als Full-Service-Anbieter für ihre Kunden, der von der Entwicklung und dem Werkzeugbau über den Guss bis hin zum bearbeiteten Bauteil reicht. SLR verfügt über einen erstklassigen Kundenstamm mit gefestigten Single-Source-Beziehungen in Europa und Nordamerika. Zu den Hauptkunden zählen marktführende OEMs und Tier-1-Anbieter. Im Geschäftsjahr 2023/2024 erwirtschaftete die SLR Group einen Nettoumsatz von rund 238,1 Mio. EUR (Pro-forma-Zahlen für das Gesamtjahr 23/24 der bisher operativ tätigen SLR Holding GmbH). Zum Ende des letzten Jahres beschäftigte das Unternehmen 758 Mitarbeiter (HC). Die SLR Group GmbH hat eine Anleihe im Nordic-Bond-Format mit einem Volumen von 75 Mio. EUR begeben, die im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

IR-Kontakt

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Germany

Phone: +49(0)611 - 205855-23

E-mail: burbach@cometis.de

