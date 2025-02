Inflation im Februar weiter über Zwei-Prozent-Marke erwartet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Teuerung hat zu Beginn des neuen Jahres an Tempo verloren. Nach drei Anstiegen in Folge verringerte sich die Inflationsrate im Januar auf 2,3 Prozent. Volkswirte erwarten diesen Wert auch für Februar. Erste amtliche Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise im Februar veröffentlicht das Statistische Bundesamt an diesem Freitag (14.00 Uhr).

Auch wenn die jährliche Teuerungsrate stagnieren sollte, könnten sich Waren und Dienstleistungen von Januar auf Februar des laufenden Jahres verteuert haben. Ökonomen rechnen binnen Monatsfrist mit Preisaufschlägen von 0,4 Prozent.

Die Angst vor steigenden Kosten für das tägliche Leben nennen Verbraucherinnen und Verbraucher in Umfragen immer wieder als eine ihrer größten Sorgen. Zwar ist die große Teuerungswelle gebrochen und die Bundesbank rechnet damit, dass die Inflation in Deutschland weiter sinken wird. Dennoch müssten sich die Menschen hierzulande in der Breite "an ein höheres Preisniveau gewöhnen", sagte jüngst Bundesbank-Präsident Joachim Nagel./ben/DP/nas