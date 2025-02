Macron nach Trump-Treffen: Wenig Hoffnung auf Fortschritt im Zollstreit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Porto (Reuters) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach seinem Gespräch mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump nach eigenen Angaben kaum Hoffnungen auf Fortschritte im Zollstreit.

In einer Rede im portugiesischen Porto sagte Macron am Freitag, die Europäer würden auf Zölle auf Aluminium und Stahl reagieren. Zölle seien für alle schlecht, weil sie die Inflation steigerten. Trump droht mit Zöllen von 25 Prozent auf Waren aus der Europäischen Union. Macron war in dieser Woche der erste europäische Staatschef, der seit dem Amtsantritt von Trump vor gut einem Monat im Weißen Haus zu Besuch war.

