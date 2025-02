Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Linke/Verteidigungsausgaben

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Linke/Verteidigungsausgaben:

"Es sei "ein Riesenunterschied", mit der AfD für etwas zu stimmen oder mit ihr etwas "Falsches" abzulehnen, versuchte Co-Chef Jan van Aken eine etwaige Blockade weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine durch Linke und AfD zu rechtfertigen. Solidarität, die DNA der Linken schlechthin, gibt es augenscheinlich nicht für Deutschlands Verbündete und Partner. Dass Linken-Politiker Bodo Ramelow im TV die für ihn "fiktive" Frage nicht beantworten will, ob seine Partei einem neuen Sondervermögen für die Bundeswehr zustimmen würde, spricht ebenfalls Bände. Die Linke scheint in einer anderen Realität zu leben ... Russlandverklärtheit, Anti-Nato-Kurs - die Linke scheint alles andere als einsichtig und selbstreflektiert"./yyzz/DP/nas