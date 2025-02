ROUNDUP: Tarifeinkommen übertreffen Inflation deutlich

WIESBADEN (dpa-AFX) - Erstmals seit 2020 sind im vergangenen Jahr die Tarifeinkommen in Deutschland wieder stärker gestiegen als die Verbraucherpreise. Einschließlich Sonderzahlungen erhielten die Tarifbeschäftigten 4,8 Prozent mehr Gehalt als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. In dieser höchsten Steigerung seit Einführung der Statistik im Jahr 2010 sind auch die sogenannten Inflationsausgleichsprämien enthalten, die in vielen Tarifverträgen einmalig vereinbart wurden. Ohne Sonderzahlungen waren es 4,3 Prozent zusätzlich.

Die Verbraucherpreise stiegen hingegen im Jahr 2024 nur noch um 2,2 Prozent, nachdem sie in den Vorjahren infolge des Ukraine-Krieges zwischenzeitlich 6,9 Prozent (2022) und 5,9 Prozent (2023) betragen hatten. Dies hatte auch bei den Tarifbeschäftigten zu Reallohnverlusten geführt, die nun teilweise wieder ausgeglichen werden.

Die stärksten Anstiege gab es für Berufe rund um Handel, Instandhaltung und Reparatur von Autos mit 9,0 Prozent. Bei Finanz- und Versicherungsdienstleistern fiel der Zuwachs hingegen mit 2,7 Prozent bescheiden aus. Wegen der hohen Einmalzahlungen profitierten erneut die Beschäftigten in den unteren Gehaltsgruppen besonders stark./ceb/DP/jha