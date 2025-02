Starmer berichtet Europäern von Gesprächen mit Trump

BERLIN (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Keir Starmer wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und anderen europäischen Politikern kurz nach seiner Rückkehr aus den USA über die Gespräche mit US-Präsident Donald Trump berichten. Bei einem Treffen am Sonntag in London gehe es dann auch um die weitere Abstimmung der Partner und Verbündeten bei der Unterstützung der Ukraine, mögliche Friedensverhandlungen und Fragen der Sicherheit in Europa, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. Dazu werde sich Scholz in London auch öffentlich äußern.

Starmer hatte Trump in Washington getroffen und dabei hinsichtlich notwendiger Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine andere Ansicht als der US-Präsident. "Das Vereinigte Königreich ist bereit, Truppen am Boden und Flugzeuge in der Luft einzusetzen, um ein Abkommen zu stützen, in Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten, denn nur so kann der Frieden dauerhaft bestehen", sagt er. Eine Zusage Trumps, ein Friedensabkommen für die Ukraine mit eigenen militärischen Mitteln abzusichern, blieb aber aus./cn/DP/nas