^BEIJING, March 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) hat das ?Frühlingsfest" Ende 2024 offiziell in ihre Liste des Immateriellen Kulturerbes (IKE) aufgenommen - ein wichtiger Schritt, um dieses traditionelle chinesische Fest in der Welt bekannt zu machen. Als Reaktion darauf veranstaltete die 798·751 Community in Peking eine einzigartige Neujahrsfeier, die After-Party des Frühlingsfests, bei der Tradition und zeitgenössische Kunst nahtlos ineinander übergingen, um das Jahr der Schlange mit einer lebhaften Veranstaltung einzuläuten. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden 168 Unternehmen des Bezirks dazu eingeladen, ihre Öffnungszeiten zu verlängern und kulturelle Darbietungen zu veranstalten, was mehr als 50.000 Besucher pro Tag anlockte und einen Tagesumsatz von 2,07 Millionen Yuan generierte - ein neuer historischer Höchstwert. Die gutianische Drachenparade bei der After-Party des Frühlingsfests Das Festival zeichnete sich durch die Einbeziehung von Traditionen des immateriellen Kulturerbes aus. Ein 79,8 Meter langer ?????" (gutianischer Drache) schlängelt sich durch den Industriekomplex und wird von den Schaulustigen bejubelt. Außerdem zog ein 800 Jahre alter Laternentanz, der mit einer modernen Choreografie neu interpretiert wurde, das Publikum in seinen Bann, indem die Darsteller die Grenzen zwischen Bühne und Publikum aufhoben. Eine weitere Besonderheit des Fests war die schillernde Präsentation von über 1.000 Laternen auf der ganzen Straße, die sowohl traditionelle Handwerkskunst als auch zeitgenössische künstlerische Kreativität zur Schau stellte. Eine 20 Meter lange Schlangenlaterne, die Glück und Wohlstand symbolisiert, war ein besonderer Publikumsliebling. Außerdem konnten die Besucher ihre Namen in den ?Hundert Namen"-Laternen finden, um Geschenke zu gewinnen, und so die Freude traditioneller Feste genießen. Die Überraschungsauftritte der Verkäufer im Stil der Song-Dynastie sorgten für zusätzliches Vergnügen am Abend. Verkäufer im Stil der Song-Dynastie bei der After-Party Als eines der nationalen Ballungsgebiete für Nachtkultur und Tourismus nutzte der Bezirk 798·751 die Kunst als Brücke, um die Erhaltung des IKE, die technologische Interaktion und die kommerziellen Ökosysteme organisch zu integrieren. Diese After-Party zeigte nicht nur die lebendige Energie der Pekinger Nachtökonomie, sondern definierte auch das kulturelle Gedächtnis durch zeitgenössische Ausdrucksformen neu, ebnete den Weg für innovative Wege in der Bewahrung des traditionellen Kulturerbes und läutete eine neue Ära des kulturellen und künstlerischen Ausdrucks im Jahr der Schlange ein. Kontaktinformationen: info@798-art.com.cn Fotos zu dieser Ankündigung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/357357be-ca4b-4396-b98a- 5fcd410416c8/de https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49bfb731-9c5b-402f-b0fe- 74a597f45275/de °