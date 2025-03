Russische Drohnen greifen an - ein Toter bei Odessa

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut mit großen Schwärmen von Kampfdrohnen angegriffen. Im Gebiet Odessa wurde dabei eine Person getötet und eine weitere verletzt, wie Gouverneur Oleh Kiper mitteilte. Kurz nach 0.00 Uhr (Ortszeit) am Samstag herrschte in der östlichen Hälfte der Ukraine einschließlich der Hauptstadt Kiew Luftalarm.

Aus der Großstadt Charkiw im Osten wurden mehrere Explosionen gemeldet. Dort sei eine medizinische Einrichtung getroffen worden, in der sich Menschen aufhielten, teilte Bürgermeister Ihor Terechow mit. Ein Brand sei ausgebrochen. Angaben zu Verletzten macht er vorerst nicht.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Fast jede Nacht wird das osteuropäische Land von Russland mit Drohnen und Raketen attackiert. Durch ein Zerwürfnis zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Freitag in Washington ist die Lage der Ukraine noch schwieriger geworden./fko/DP/zb