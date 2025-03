Hamas-Gesundheitsbehörde: Vier Tote bei Angriff in Gaza

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde vier Menschen getötet worden. Zudem seien sechs Verletzte in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es in der Mitteilung. Seit Beginn der Waffenruhe im Januar seien mehr als 100 Palästinenser in dem Küstenstreifen getötet worden.

Die israelische Armee teilte mit, mehrere verdächtige Personen hätten sich israelischen Truppen im Norden des Gazastreifens genähert. Sie seien dabei beobachtet worden, wie sie einen Sprengsatz in dem Gebiet gelegt hätten. "Um die Bedrohung zu beseitigen, hat die israelische Luftwaffe die Verdächtigen angegriffen", hieß es weiter.

Die sechswöchige erste Phase einer insgesamt dreistufigen Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gaza-Krieg war am Samstag zu Ende gegangen. Bisher konnten sich die Kriegsparteien nicht auf eine Fortsetzung der Feuerpause einigen./le/DP/zb