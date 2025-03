Meloni mahnt in London zu Zusammenhalt

LONDON (dpa-AFX) - Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat die Europäer nach dem Ukraine-Gipfel in London zum Zusammenhalt aufgerufen. "Wir müssen in dieser Phase tapfer sein, um den Westen nicht zu spalten. Denn das wäre fatal für alle." Mit Blick auf den Eklat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus fügte sie hinzu: "Es tut mir sehr leid, was geschehen ist." Umso wichtiger sei es nun, auf die gemeinsamen Ziele zu schauen.

Meloni hat enge Kontakte ins Trump-Lager. Die italienische Regierungschefin hatte den Republikaner in den vergangenen Wochen bereits zwei Mal in den USA besucht. Zu Sorgen vor einem Handelsstreit zwischen den USA und Europa sagte sie: "Wir sind eine Exportnation, und uns ist allen klar, dass dass das ein Problem wäre. Wenn es Zölle gäbe, würde die EU reagieren." Eine solche Eskalation würde allerdings "uns alle schwächen". Deshalb hoffe sie auf eine Lösung./cs/DP/he