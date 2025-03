Scholz: Ende russischer Bombardierungen Anfangspunkt für Gespräche

LONDON (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht ein Ende der russischen Bombardierungen in der Ukraine als möglichen Anfangspunkt für Friedensgespräche. Es würde sehr hilfreich sein, wenn es dazu kommt, dass die Bombardierungen aufhören", sagte Scholz nach dem Ukraine-Sondergipfel in London. Er fügte hinzu: "Das wäre der Einstiegspunkt auch für die Gespräche, die dann weitergehen können", so Scholz.

Über einen möglichen Beitrag Deutschlands für Sicherheitsgarantien eines Friedensabkommens in der Ukraine blieb Scholz vage. Er betonte, es sei wichtig, dass die Ukraine sich selbst verteidigen könne und daher eine starke Armee habe. Er deutete an, dass sich die Bundesrepublik daran vor allem finanziell einbringen könnte. "Das wird eine Anstrengung erfordern, auf die viele noch nicht wirklich ausreichend eingestellt sind."/cmy/DP/he