Tschentscher will erst mit den Grünen sprechen

HAMBURG (dpa-AFX) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will nach der gewonnenen Bürgerschaftswahl zunächst Gespräche mit dem bisherigen Koalitionspartner Grüne führen. "Es geht so schnell, wie es geht. Wir werden als Erstes mit den Grünen sprechen und hoffen, dass wir dort eine klare Vereinbarung darüber bekommen, wie es dann in Hamburg weitergehen soll", sagte Tschentscher im ZDF. "Aber wir werden auch mit der CDU sprechen." Das habe man auch vor fünf Jahren getan.

"Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Lage, in einem politischen Allgemeinzustand, der ja kritischer geworden ist, dass wir eine so klare demokratische Mitte haben und hoffe, dass wir das auch in eine gute Regierungsarbeit umsetzen können", so Tschentscher.