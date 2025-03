Aktien New York Schluss: Deutliche Verluste - Zoll- und Konjunktursorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Wieder aufgeflammte Zoll- und Konjunktursorgen haben am Montag den US-Aktienmarkt stark belastet. Die wichtigsten Indizes fielen um bis zu 2,2 Prozent und büßten damit ihre am Freitag erzielten Gewinne wieder ein. Der VIX-Index , das sogenannte Angstbarometer, spiegelte die weiter gestiegene Nervosität der Anleger wider und kletterte auf das Niveau von Dezember letzten Jahres. In dieser Gemengelage griffen die Anleger bei den als sicher geltenden US-Staatsanleihen zu.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel nach einem verhaltenen Start um 1,48 Prozent auf 43.191,24 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,76 Prozent auf 5.849,72 Zähler nach unten. Dies war der größte Tagesverlust in dem noch jungen Jahr. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 verlor 2,20 Prozent auf 20.425,58 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hält an den angekündigten Zöllen für Waren aus Mexiko und Kanada fest. "Sie treten morgen in Kraft", sagte er auf die Frage, ob es noch eine Chance auf eine Einigung gebe. Es gebe keinen Spielraum für die beiden Nachbarländer, noch eine Lösung zu finden. Kanada und Mexiko sind die wichtigsten Handelspartner der USA. Zudem unterzeichnete Trump eine Verordnung, mit der die Zölle auf chinesische Produkte von 10 Prozent auf 20 Prozent angehoben werden.

Ferner nähert sich das verarbeitende Gewerbe in den USA angesichts der jüngsten Preisanstiege einer Stagnation, was die Besorgnis über die Aussichten für die größte Volkswirtschaft der Welt noch verstärkte. "Wachstumshoffnungen werden dadurch nicht verstärkt", schreibt Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Landesbank Hessen-Thüringen. "Die US-Notenbank wird sich jedoch nicht unter Druck sehen, schnelle weitere geldpolitischen Lockerungen zu beschließen, denn die Risiken für die preisliche Entwicklung waren zuletzt eher auf der Oberseite zu finden."/la/ngu