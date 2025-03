Auto in Mannheim in Menschenmenge gefahren - Mindestens ein Toter

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Mannheim (Reuters) - Ein Auto ist am Montag nach Polizeiangaben in der Mannheimer Innenstadt in eine Menschenmenge gefahren.

Dabei seien mindestens ein Mensch getötet und mehrere Menschen teilweise schwer verletzt worden. Eine Person sei festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf einen zweiten Täter könnten zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht bestätigt werden, teilte die Polizei weiter mit und fügte hinzu: "Es besteht aktuell keine Gefahr für die Bevölkerung."

"Bild" berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, es habe zwei Tote gegeben, mindestens 14 Menschen seien verletzt worden. Angaben zum Täter oder Hintergrund des Vorfalls lagen zunächst nicht vor. Die Polizei lehnte auch Angaben dazu ab, ob es sich um einen Unfall oder einen Anschlag handelte.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser brach wegen der Ereignisse in Mannheim ihren Besuch beim Kölner Rosenmontagszug ab. Sie werde sich zu einem späteren Zeitpunkt äußern, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Die Rettung von Menschenleben, Versorgung von Verletzten und die ersten Ermittlungen durch die Behörden in Mannheim stünden jetzt im Vordergrund.

In Mannheim war der Fasnachtsumzug anders als in Köln oder Mainz nicht am Rosenmontag sondern schon am Sonntag gefeiert worden.

Die Szenen in Mannheim erinnerten an ähnliche Bilder in anderen deutschen Städten in den vergangenen Monaten. Am 13. Februar steuerte ein 24-jähriger Asylbewerber aus Afghanistan seinen Kleinwagen in München in eine Demonstration der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Dabei wurden 30 Menschen zum Teil schwerst verletzt. Ein zweijähriges Mädchen und dessen 37 Jahre alte Mutter starben wenig später an ihren Verletzungen.

Am 20. Dezember war ein aus Saudi-Arabien stammender Mann mit einem Auto in den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast und hatte dabei sechs Menschen getötet und mehr als 200 verletzt. Ende Mai vergangenen Jahres hatte ein damals 26-jähriger Afghane in Mannheim bei einer islamkritischen Kundgebung auf dem Marktplatz mit einem Messer fünf Menschen verletzt. Ein eingreifender Polizist erlag später seinen Verletzungen.

