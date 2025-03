Chinas Industrie zieht an - Handelsstreit mit USA bleibt "Stimmungskiller"

Die Industrie in China sorgt für positive Konjunktursignale.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im Februar auf 50,8 Punkte, nach 50,1 Zählern im Januar, wie Daten vom Montag zeigten. Das Barometer berücksichtigt vor allem die Stimmung exportorientierter privater Unternehmen und zeigt nach Ansicht der NordLB-Analysten "den fünften Monat in Folge zarte expansive Tendenzen" in den Einkaufsabteilungen der Industriebetriebe. "Zweifelsohne bleiben die zunehmenden Friktionen mit Washington zwar insgesamt klar ein Stimmungskiller", betonte NordLB-Experte Valentin Jansen mit Blick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Gleichzeitig deute sich jedoch vor der wichtigen Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses mehr Reform- und Unterstützungsbereitschaft für die Unternehmen durch die Regierung in Peking an, erklärte Jansen. "Die Märkte werden besonders auf die politischen und strategischen Weichenstellungen in dem Regierungsarbeitsbericht blicken, den Regierungschef Li Qiang am 5. März vorlegen wird."

Bereits am Samstag gab es positive Daten aus der Industrie. Der offizielle Einkaufsmanagerindex kletterte im Februar auf ein Dreimonatshoch von 50,2 Punkten und lag damit wieder über der Marke von 50 Punkten, ab der er Wachstum signalisiert.

Besorgniserregend sei derweil die Schwäche im Dienstleistungssektor, bilanzierte Commerzbank-Fachmann Tommy Wu. Der Einkaufsmanagerindex für das nicht verarbeitende Gewerbe sei zwar im Februar zum Vormonat um 0,2 auf 50,4 Punkte gestiegen. Grund dafür sei jedoch eine Erholung der Bautätigkeit nach den chinesischen Neujahrsfeiertagen. Der Teilindex für Dienstleistungen hingegen sei um 0,3 auf 50,0 Zähler gefallen, was auf Zweifel an einer nachhaltigen Erholung des Konsums hindeute. "Da die inländische Dynamik wieder nachlässt und die drohenden US-Zölle die Handelsaussichten für dieses Jahr beeinträchtigen, steigt der Druck auf die chinesische Regierung, weitere Maßnahmen zur Stärkung der Inlandsnachfrage zu ergreifen", sagte Wu.

US-Präsident Donald Trump hat für den 4. März einen weiteren zusätzlichen Zoll von zehn Prozent auf US-Importe aus China angekündigt.