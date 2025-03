CSU-Fraktionschef für zwei Sondervermögen Verteidigung und Infrastruktur

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Die Finanz-Frage dominiert auch die Fortsetzung der Sondierungsgespräche von Union und SPD über die mögliche Bildung einer Bundesregierung am Montag.

"Die Impulse der Sondierungen zeigen den richtigen Weg", schrieb der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion in München, Klaus Holetschek, auf der Plattform X in Anspielung auf einen Reuters-Bericht, dass Union und SPD zwei milliardenschwere Sondervermögen für Verteidigung und Infrastruktur prüfen. "Für die Zukunft unseres Landes ist das geplante Sondervermögen für die Infrastruktur genauso entscheidend wie das zur Landesverteidigung", fügte Holetschek hinzu. SPD-Generalsekretär Matthias Miersch wollte sich bei RTL/ntv mit Hinweis auf die vereinbarte Vertraulichkeit nicht inhaltlich äußern, fügte aber hinzu: "Wir haben ... einen enormen Investitionsbedarf und wir schaffen keine Akzeptanz, wenn wir jetzt beispielsweise nur in die Verteidigung investieren. Deswegen muss es zusammengedacht werden."

CDU, CSU und SPD wollen ihre Gespräche am Nachmittag fortsetzen. Nach Informationen von Reuters prüfen sie dabei die kurzfristige Einrichtung von zwei milliardenschweren Kreditlinien, um mehr Investitionen in Rüstungsgüter und Infrastruktur zu ermöglichen. Details sollen zwischen den drei Parteien ausgearbeitet werden, wegen der nötigen Zweidrittel-Mehrheit müssten im alten Bundestag die Grünen mitstimmen. Zudem werde angestrebt, dass eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse spätestens in der nächsten Legislaturperiode von einer schwarz-roten Koalition angepackt werden solle. Dies ist komplizierter und braucht mehr Zeit, darauf dringen aber neben der SPD etwa parteiübergreifend die Bundesländer. Vier Top-Ökonomen hatten nach Informationen von Reuters ein Konzept vorgelegt, das für beide Sondervermögen ein Volumen von jeweils mehr als 400 Milliarden Euro vorschlägt.

Union und SPD sind sich nach Informationen von Reuters aus Verhandlungskreisen einig, dass konkrete Absprachen über einen Koalitionsvertrag nur sinnvoll sind, wenn zuvor geklärt wird, wie viel Geld eine neue Regierung überhaupt zur Verfügung hat. In der ersten Sondierungsrunde am Freitag hatte Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) der Runde aus neun Unions- und neun SPD-Vertretern einen düsteren Vortrag über die Haushaltslage gehalten. Die Idee mit zwei Sondervermögen soll die Zustimmung der SPD und der Grünen für eine schnelle Reform sichern, weil beide Parteien eigentlich lieber den Weg über eine Reform der Schuldenbremse gehen würden.

Hintergrund der Debatte sind zum einen die russische Bedrohung und die Neuaufstellung der USA, die der Ukraine ihre Militärhilfe und möglicherweise den Europäern ihren Schutz entziehen wollen. Um darauf reagieren zu können, brauchen die Europäer sehr viel mehr Geld. Zum anderen haben AfD und Linke im neuen Bundestag, dessen Legislaturperiode am 25. März beginnt, eine Sperrminorität. Das heißt, sie könnten die Entscheidungen über die Schuldenbremse oder die Einrichtung von Sondervermögen blockieren, für die jeweils eine Zweidrittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig ist.

Ob die Linke einer Reform der Schuldenbremse zustimmen würde, gilt als unsicher. Das ARD-Hauptstadtstudio zitierte aus einem Brief des parlamentarischen Geschäftsführers der Linken, Christian Görke, an Union, SPD und Grünen, dass der Fokus der Linke bei einer Reform der Schuldenbremse auf nachhaltigen Investitionen "in die Zukunft unseres Landes" liege. Linke-Parteichef Jan van Aken hatte allerdings am Sonntagabend gesagt: "Wir haben immer gesagt, dass die Schuldenbremse weg muss ... Die Schuldenbremse weg oder gar nichts." Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul, drängt zur Eile. Es dürfe keine Zeit verloren werden, bis der neue Bundestag sich konstituiere. Eine Reform der Schuldenbremse sieht er skeptisch. Ihre Ausgaben bremsende Funktion sei wichtig: "Wir dürfen nicht Geld ausgeben, als gäbe es kein Morgen."

(redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)