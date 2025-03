EQS-News: Änderungen im Aufsichtsrat und Vorstand der Pentixapharm Holding AG

EQS-News: Pentixapharm Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Berlin, 3. März 2025 – In den Organen der Pentixapharm-Gruppe sind mit Wirkung zum 1. März 2025 mehrere zum Teil bereits angekündigte personelle Änderungen in Kraft getreten. Der Vorstand der Muttergesellschaft Pentixapharm Holding AG ist nunmehr personenidentisch mit dem Vorstand des 100-prozentigen, operativen Tochterunternehmens Pentixapharm AG. Beide Unternehmen werden nun von Dr. Dirk Pleimes und Henner Kollenberg geleitet.

Dr. Andreas Eckert, der nach dem gesundheitsbedingten Ausscheiden von Pentixapharm-Gründer Dr. Hakim Bouterfa im November 2024 zeitweilig nach § 105(2) Aktiengesetz zum Alleinvorstand der Holding berufen wurde, ist in den Aufsichtsrat der Pentixapharm Holding AG zurückgekehrt. Er wurde dort erneut zum Vorsitzenden gewählt. Mit seiner Rückkehr in den Aufsichtsrat lebt auch das Aufsichtsratsmandat von Dr. Harald Hasselmann in der Pentixapharm Holding AG wieder auf. Hasselmann hatte sein Mandat aufgrund von potenziellen Interessenkonflikten seit Oktober ruhen lassen. Frank Perschmann, der in den vergangenen Monaten kommissarisch den Aufsichtsratsvorsitz der Pentixapharm Holding AG innehatte, schied mit der Rückkehr von Eckert plangemäß aus dem Gremium aus.

Über Pentixapharm

Pentixapharm ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Berlin und Würzburg, das sich der Entwicklung neuartiger, zielgerichteter Radiopharmazeutika widmet. Die Pipeline umfasst CXCR4-gerichtete Verbindungen sowie radionuklid-gekoppelte Antikörper in frühen Entwicklungsstadien, die hämatologische und solide Tumore sowie kardiovaskuläre, endokrine und entzündliche Erkrankungen adressieren.

Kontakt:



Pentixapharm Holding AG

Phillip Eckert, Investor Relations

ir@pentixapharm.com

Tel. +49 30 94893232

www.pentixapharm.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Pentixapharm Holding AG Robert-Rössle-Straße 10 13125 Berlin Deutschland E-Mail: info@pentixapharm.com Internet: https://www.pentixapharm.com/ ISIN: DE000A40AEG0 WKN: A40AEG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2094397

