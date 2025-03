EQS-News: bayme vbm Pressemitteilung zur Lage der bayerischen M+E-Industrie: Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen im Jahr 2024

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Verlust von 10.000 Arbeitsplätzen im Jahr 2024

Brossardt: „Produktion um 28 Prozent niedriger als 2018“

(München, 03.03.2025). „Die konjunkturelle Lage in der bayerischen M+E Industrie hat sich auch im vierten Quartal 2024 weiter

verschlechtert.

Unsere Betriebe kämpfen mit einer

schwachen gesamtwirtschaftlichen Nachfrage,

rückläufigen

Ausrüstungsinvestitionen

,

hohen Energie- und Zinskosten

sowie

geopolitischen Spannungen

“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme vbm, Bertram Brossardt bei der Vorstellung des aktuellen M+E Konjunkturreports der Verbände.

So lag die Produktion im vierten Quartal 2024 in der bayerischen M+E Industrie um

1,7 Prozent

niedriger als im Vorquartal. „Das heißt, die Firmen mussten das fünfte Quartal in Folge ihre Produktion drosseln. Gegenüber dem

Vorjahresquartal

lag die Produktion sogar um

gut elf Prozent niedriger

, im Vergleich zu 2018 sogar um über 20 Prozent. Zwar stiegen die

Auftragseingänge

im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 1,8 Prozent, sie lagen damit aber noch immer um

zehn Prozent niedriger als im Vorjahr

. Die schwierige Lage macht sich in der für die Beschäftigung so wichtigen

Kapazitätsauslastung

bemerkbar: Seit zwei Jahren geht diese kontinuierlich zurück. Im Januar lag die Auslastung bei nur noch

75,6 Prozent

“, erklärt Brossardt.

Folglich zeigt sich auch bei den Beschäftigungszahlen ein besorgniserregendes Bild. „Die

schwache wirtschaftliche Entwicklung

in der bayerischen M+E Industrie hinterlässt tiefe Spuren am Arbeitsmarkt. Im vierten Quartal 2024 sank die Zahl der

Beschäftigten

das vierte Mal in Folge. Insgesamt gingen zwischen Januar und Dezember 2024 fast 10.000 Arbeitsplätze in den bayerischen M+E Betrieben verloren. Vor allem bei Herstellern von elektrischen Ausrüstungen (-6,3 Prozent) und von Metallerzeugnissen (-2,5 Prozent), aber auch in der Elektronikindustrie und im Maschinenbau (beide -0,8 Prozent) wurden Arbeitsplätze abgebaut. Die herausfordernde Situation zeigt sich auch bei der

Kurzarbeit

:

25,8 Prozent

der M+E Betriebe in Bayern haben derzeit Mitarbeiter in Kurzarbeit, über 35 Prozent rechnen damit, in den kommenden Monaten Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken zu müssen. Bereits jetzt liegt der

Anteil der Kurzarbeit

auf einem Niveau, das, abgesehen vom Corona-Schock, seit

über zehn Jahren

nicht mehr beobachtet wurde“, so Brossardt.

Abschließend appelliert Brossardt an die neue Bundesregierung: „Wir brauchen eine

zügige Regierungsbildung

, um der grassierenden Konjunktur- und Strukturkrise

etwas entgegenzusetzen. Die

Wirtschaftswende

muss jetzt eingeleitet werden.“

