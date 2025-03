EQS-News: vbw Pressemitteilung zum Start des Projekts „Berufsabschluss in Teilzeit hybrid“: vbw engagiert sich für hybride Ausbildung und Einzelumschulung in Teilzeit

Emittent / Herausgeber: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemitteilung zum Start des Projekts „Berufsabschluss in Teilzeit hybrid“: vbw engagiert sich für hybride Ausbildung und Einzelumschulung in Teilzeit



03.03.2025 / 12:38 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





vbw engagiert sich für hybride Ausbildung und Einzelumschulung in Teilzeit

Brossardt: „Chancen am Arbeitsmarkt verbessern, Fachkräftepotenzial heben“

(München, 03.03.2025) Die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. startet heute gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus, dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales sowie der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit das Modellprojekt „

Berufsabschluss in Teilzeit hybrid

“. Es unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund ihrer Lebensumstände keine Vollzeitausbildung machen können bei der beruflichen Weiterentwicklung. Durch

die Digitalisierung

eines großen Teils

des

Berufsschulunterrichts

und die

hybride Begleitung der Auszubildenden

werden die

zeitlichen und organisatorischen Herausforderungen

einer Aus- oder Weiterbildung

entzerrt

. Das Projekt sieht eine intensive Vorbereitung sowie die Begleitung über die gesamte Ausbildungs- beziehungsweise Umschulungszeit hinweg vor.

vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt erklärt: „

Aus- und Weiterbildungen in Teilzeit

ermöglichen es Personen, die bei der Organisation ihres Alltags weniger flexibel sind, sich beruflich besser zu qualifizieren. Um die Flexibilität weiter zu fördern,

werden im neuen Projekt unter anderem viele

Unterrichtseinheiten digital

angeboten. So sind sie zeitlich unabhängig wahrnehmbar. Durch diesen hybriden Ansatz

können sich die Teilnehmenden fortbilden und weiterhin ihren persönlichen Verpflichtungen oder auch ihren Aufgaben im Betrieb nachkommen. Mit einer beruflichen Weiterentwicklung

verbessern sie langfristig ihre Ausgangssituation auf dem Arbeitsmarkt

. Die

Unternehmen profitieren von den

besser ausgebildeten Arbeitskräften

sowie von geringeren Abwesenheiten durch weniger Überschneidungen von Unterricht und Arbeitszeit. Das Projekt ist also ein Gewinn für alle Beteiligten und stärkt Bayerns gutes duales Ausbildungssystem weiter.“

„Berufsabschluss in Teilzeit hybrid“ ist Bestandteil der

Initiative Fachkräftesicherung FKS+

, die die vbw zusammen mit der Bayerischen Staatsregierung durchführt, und ist ein Folgeprojekt der erfolgreichen Initiative „Chance Berufsabschluss in Teilzeit“.

Kultusministerin Anna Stolz MdL führt aus: „Eine Ausbildung in Teilzeit ist für viele junge Leute eine tolle Chance, trotz besonderer Lebensumstände ihren Berufsabschluss zu erwerben. Das Angebot richtet sich beispielsweise an Personen, die ein Kind betreuen und für die eine reguläre Berufsausbildung in Vollzeit nicht leistbar wäre. Da unsere Berufsschulen im Rahmen des Projekts Teile des Unterrichts online anbieten, lassen sich diese Unterrichtseinheiten von überall aus verfolgen und besser in den Tagesablauf integrieren. Und damit profitieren auch unsere Unternehmen von hochmotivierten Fachkräften.“

Staatsministerin Ulrike Scharf MdL ergänzt: „Eine Ausbildung in Teilzeit eröffnet Perspektiven. Familie und Beruf können damit vereint werden. Es ist wichtig, dass das erfolgreiche Projekt ‚Chance Berufsabschluss in Teilzeit Hybrid‘ im neuen vbw-Projekt ‚Berufsabschluss in Teilzeit hybrid‘ weiterentwickelt wird. ‚Berufsabschluss in Teilzeit hybrid‘ beweist eindrucksvoll, dass eine flexible Ausbildung oder Umschulung in Teilzeit eine Chance hin zu einem erfolgreichen Berufsabschluss ist.“

Peter Michel, Geschäftsführer Operativ der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit betont: „Ich freue mich sehr über den Start unseres gemeinsamen Projekts ‚Berufsabschluss in Teilzeit hybrid‘ mit der vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales und dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Es bietet vor allem Menschen, die Familie und Beruf vereinen möchten, eine echte Perspektive, die wir in Bayern in Zeiten des Fachkräftemangels auch unbedingt benötigen. Dank engagierter Ausbildungsbetriebe eröffnen hybride Modelle heutzutage neue Wege – eine tolle Möglichkeit zum Erwerb eines Berufsabschlusses unter besonderen Voraussetzungen!“

Kontakt vbw: Julian Sammüller, Tel. 089-551 78-319, E-Mail:

julian.sammueller@ibw-bayern.de

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Sprache: Deutsch Unternehmen: ibw – Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. Max-Joseph-Straße 5 München 80333 Deutschland Internet: https://www.ibw-bayern.de/ EQS News ID: 2094313