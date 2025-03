Frankreichs Plan: Friedensbereitschaft Putins mit Waffenruhe testen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris/London/Moskau (Reuters) - Im Ringen um die Unterstützung der Ukraine nach dem Eklat im Weißen Haus bringt Frankreich eine einmonatige Eingrenzung der Kämpfe ins Gespräch.

Dabei sollten Angriffe der Luftwaffe und der Marine sowie Angriffe auf Energieanlagen eingestellt werden, sagte der französische Außenminister Jean-Noel Barrot am Montag dem Radiosender RTL. Damit könne der Friedenswille Russlands getestet werden. Dies sei der Vorschlag Frankreichs und Großbritanniens, was allerdings von der Regierung in London zunächst nicht bestätigt wurde. Sie hatte einen Europa-Gipfel organisiert. Die russische Regierung erklärte, sie sehe in dem Gipfel keinen Beitrag zu einer Friedenslösung. Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj griff sie erneut scharf an.

Der französische Außenminister Barrot sagte, mit einer Teil-Waffenruhe könnten die Ukraine und ihre Verbündeten eruieren, ob der russische Präsident Wladimir Putin es ernst meine und zu Verhandlungen über eine längerfristige Friedensvereinbarung bereit sei. Bodenkämpfe wären von der Feuerpause ausgenommen. Frankreich ließ offen, wie eine Feuerpause bei Luftwaffe und Marine überwacht werden könnte. In Diplomatenkreisen hieß es, dies sei nur in Kooperation mit der Nato und in Verhandlungen mit Russland möglich.

Aus der britischen Regierung hieß es, derzeit diskutierten Frankreich, Großbritannien und ihre Verbündeten verschiedene Möglichkeiten. Der für die britischen Truppen zuständige Staatsminister im Verteidigungsministerium, Luke Pollard, sagte, der französische Vorstoß für eine Teil-Waffenruhe sei nur einer von mehreren Plänen. Der ukrainische Präsident sagte, er wisse von Macrons Vorhaben. "Ich bin über alles im Bilde", betonte er.

MACRON: KEINE EUROPÄISCHEN TRUPPEN IN KOMMENDEN WOCHEN

Präsident Emmanuel Macron betonte in einem am Sonntagabend veröffentlichten Interview der Zeitung "Le Figaro", im Rahmen des Vorschlags seien europäische Bodentruppen erst in einer zweiten Phase vorgesehen. "Es wird in den kommenden Wochen keine europäischen Truppen auf ukrainischem Boden geben", so Macron.

Russland hat die Entsendung westlicher Soldaten in die Ukraine abgelehnt. Putin hatte im Februar 2022 den Befehl zum Einmarsch russischer Truppen in die Ex-Sowjetrepublik gegeben. Vorausgegangen war 2014 die Annexion der Krim, nachdem in Kiew der damalige, Russland zugewandte Präsident Viktor Janukowitsch im Zuge von Massenprotesten gestürzt war. Pro-russische Separatisten begannen daraufhin, im Osten der Ukraine gegen Truppen des Nachbarlandes zu kämpfen.

Bei der Abwehr der russischen Invasion hat die Ukraine finanzielle und militärische Unterstützung vor allem der USA und der EU bekommen. Der Schlagabtausch zwischen Selenskyj und US-Präsident Donald Trump am Freitag im Weißen Haus löste in Europa dringliche diplomatische Bemühungen um die Unterstützung der Ukraine und die Verteidigungsfähigkeit Europas aus. In Deutschland beeinflusst die Entwicklung auch die Sondierungen zur Regierungsbildung nach der vorgezogenen Bundestagswahl. Am Donnerstag sollen bei einem EU-Sondergipfel zusätzliche Hilfen für die Ukraine, europäische Sicherheitsgarantien und die Finanzierung europäischer Aufrüstung diskutiert werden.

Selenskyj hat wiederholt kategorisch abgelehnt, dass Gebietsabtretungen Teil eines Friedensabkommens sein könnten und bekräftigte dies auch nach den jüngsten Entwicklungen. Aus dem Kreml erntete er für seinen Schlagabtausch mit Trump Kritik: Der Vorfall habe gezeigt, wie schwer eine Friedenslösung werde, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. "Es ist sehr wichtig, dass jemand Selenskyj dazu zwingt, seine Position zu ändern. Wenn die Europäer dies schaffen, gebührt ihnen Lob und Ehre."

