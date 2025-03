Großbritannien: Industriestimmung trübt sich ein

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Februar eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,4 Punkte auf 46,9 Zähler, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit 14 Monaten.

Eine erste Erhebung wurde damit etwas nach oben revidiert. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung von 46,4 Punkten gerechnet. Der Indikator befindet sich damit seit fünf Monaten unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

"Die PMI-Daten für Februar zeigen, dass die britischen Hersteller mit einem zunehmend schwierigen Handelsumfeld konfrontiert sind", sagte S&P Global-Experte Rob Dobson. Eine schwache Nachfrage, geringes Vertrauen der Kunden und steigender Kostendruck beschleunigten die Rückgänge bei Produktion und Auftragseingang./jsl/mis