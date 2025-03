IRW-News: ACCESS Newswire: General Atomics führt Softwareunternehmen Quadratix ein

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: General Atomics führt Softwareunternehmen Quadratix ein

Neues Technologienetzwerk optimiert Fortschritte in allen Bereichen

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / Access Newswire / 3. März 2025 / General Atomics gestaltet sein Softwareunternehmen für die Zukunft um und führt Bereiche aus verschiedenen Geschäftsfeldern in einem einzigen Technologienetz zusammen, das bereichsübergreifende Reaktionen und Informationsdominanz ermöglicht.

Das neue Unternehmen Quadratix bündelt das umfassende Software-Personal und die umfangreiche Suite von Systemen von GA unter einem einheitlichen Dach und führt die Lösungen zusammen für:

- Autonomie, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen

- Luftgestützte Informationsgewinnung, Überwachung und Aufklärung

- Bodengestützte fortschrittliche Sensorik

- Seegestützte Bedrohungserkennung

- Weltraumgestützte Einsätze und Satellitenbetrieb

- Cyber-Ausbeutung

- Vereinheitlichte Datenfusion und Visualisierung

Diese neue funktionsübergreifende Kooperation ist darauf ausgelegt, Interoperabilität zwischen sämtlichen GA-Produktlinien zu fördern und gestraffte Optionen für Kunden anzubieten, die sich die Breite und Tiefe des Know-hows von General Atomics zunutze machen wollen.

Als eines der weltweit größten Verteidigungsunternehmen in Privateigentum ist General Atomics seit Jahrzehnten eine disruptive Kraft im Bereich Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungstechnologie und beschäftigt mehr als 1.000 Software-Ingenieure, Programmierer und andere Experten. Unser neues Unternehmen Quadratix führt die Software-Abteilungen verschiedener verbundener Geschäftsbereiche des Unternehmens zusammen, unter anderem Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI); Electromagnetic Systems Group (GA-EMS); Integrated Intelligence, Inc. (GA-III); und andere Betriebe von General Atomics.

Dieser Schritt bietet sowohl den Bestandskunden als auch den zukünftigen GA-Kunden neue Optionen. Ein Beispiel ist das von GA-ASI gelieferte unbemannte Luftfahrzeug mit seiner branchenführenden Predator®-Serie von UAS und zukunftsweisenden autonomen Jets; diese werden von der erweiterten Zusammenarbeit bei Autonomie, KI und ML profitieren, die von anderen GA-Unternehmensbereichen produziert werden.

Wir sind über die One-for-One-Softwareerstellung hinausgegangen und zu einer integrierten Suite von Softwarelösungen für unsere Luftfahrzeuge und unsere Kunden gelangt, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. Wir agieren schnell, um den schwierigsten Herausforderungen unserer Nutzer zu begegnen, indem wir diese Lösungen unter dem Dach von Quadratix zusammenführen.

Die transformativen Technologien von GA revolutionieren nach wie vor die Art und Weise, wie globale Streitkräfte komplexe Herausforderungen angehen und auf neu entstehende Bedrohungen reagieren. Von Datenverarbeitung über Auswertung und Verbreitung bis hin zu Datenfusion und Situationserkennung in Echtzeit - unsere vertikal integrierten Softwareteams arbeiten eng mit unseren Hardware-Ingenieuren zusammen, um vielseitige, flexible Systeme zu entwickeln, die hinter den Kulissen nahtlos ineinandergreifen.

Quadratix integriert sich in den gesamten Katalog der untergeordneten Systeme zur Beherrschung, Steuerung, Erhebung, Katalogisierung und Kommunikation von Informationen und Nachrichten für unsere Kunden, erklärte Blue. Das aus unserem bestehenden integrierten Netzwerk bewährter Systeme und Subsysteme errichtete Quadratix ist die End-to-End-Lösung von GA zur Bereitstellung von Informationsdominanz.

Weitere Informationen zu Quadratix erhalten Sie unter https://quadratix.ga.com.

Über General Atomics

General Atomics ist ein Unternehmen für Verteidigung und diversifizierte Technologien, das im Jahr 1955 als Unternehmensbereich von General Dynamics gegründet und 1986 von der Blue-Familie übernommen wurde. GA und seine verbundenen Unternehmen sind auf fünf Kontinenten tätig. GA und seine Konzernunternehmen produzieren unbemannte Luftfahrzeuge und luftgestützte Überwachungssysteme, Satellitenüberwachung, ein elektromagnetisches Schienengewehr, Hochleistungslaser, Hochgeschwindigkeitsprojektile und Energieumwandlungssysteme. GA ist führend in den Bereichen Kernfusionsforschung, der nächsten Generation der Kernspaltung und moderne Materialtechnologien. Das Unternehmen verfügt über mehr als 8 Millionen ft² an Konstruktions-, Labor- und Fertigungseinrichtungen und beschäftigt über 13.000 Mitarbeiter.

Kontaktdaten

GA-ASI Media Relations

asi-mediarelations@ga-asi.com

QUELLE: General Atomics Aeronautical Systems, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

