Italiens Neuverschuldung sinkt - Schuldenlast steigt aber

Rom (Reuters) - Trotz eines schwachen Wirtschaftswachstums hat Italien seine Neuverschuldung im vergangenen Jahr mehr als halbiert.

Das Bruttoinlandsprodukt wuchs wie schon 2023 um 0,7 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom mitteilte. Die Regierung hatte eigentlich mit 1,0 Prozent gerechnet. Die Neuverschuldung sank auf 3,4 Prozent der Wirtschaftsleistung. 2023 lag sie noch bei 7,2 Prozent - unter anderem wegen kostspieliger staatlicher Subventionen für die energetische Gebäudesanierung. Allerdings: Der europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt sieht eigentlich eine Defizit-Obergrenze von drei Prozent vor.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni strebt für dieses Jahr eine Neuverschuldung von 3,3 Prozent an. Erst 2026 soll sie dann unter die Drei-Prozent-Marke fallen. Dem Finanzministerium zufolge soll die nach Deutschland und Frankreich drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone in diesem Jahr um 1,2 Prozent wachsen. Viele Ökonomen halten diese Prognose allerdings für unrealistisch. Die meisten Analysten prognostizieren für 2025 das dritte Jahr in Folge ein Wachstum von rund 0,7 Prozent.

Trotz des sinkenden Haushaltsdefizits stieg die italienische Staatsverschuldung, die nach der griechischen die zweithöchste in der Währungsunion ist. 2024 summierten sich die Verbindlichkeiten auf 135,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 2023 waren es noch 134,6 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland ist die Staatsverschuldung weniger als halb so hoch, übertrifft die in den EU-Verträgen festgelegte 60-Prozent-Marke aber ebenfalls.

Die Regierung in Rom geht davon aus, dass die Staatsschuldenquote in diesem Jahr auf 136,9 Prozent steigen wird. Ein Grund dafür sind ebenfalls die hohen Kosten für die Subventionen für die energetische Gebäudesanierung, auch wenn diese inzwischen ausgelaufen sind.

