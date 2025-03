Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Hamburg

HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Hamburg

Tatsächlich hat die Hamburg-Wahl genau das geliefert, was im Vorfeld erwartet worden war. Der in der Hansestadt beliebte Regierungschef Peter Tschentscher hatte sich nie vom Abwärtssog der Bundes-SPD mitreißen lassen. Und auch die Grünen hatten schon am 23. Februar deutlich bessere Werte geholt als im Bundesschnitt. Das bestätigte sich jetzt. (...) Doch so abgekoppelt vom Bund das Hamburger Ergebnis auch zu sein scheint: Gerade in dieser aufgeheizten, polarisierten Zeit sollten die potenziellen Koalitionäre von CDU und SPD nicht übersehen, was sich hier am Wahltag auszahlte. Nämlich ruhiges, souveränes Regieren. Ob das auch in Berlin gelingt, entscheidet sich jetzt - in der Art, wie Koalitionsverhandlungen geführt und was darin beschlossen wird. Bleibt Berlin im Misstrauen stecken, droht eine weitere Erosion des politischen Vertrauens. Findet man hingegen einen gemeinsamen Kurs, könnte Deutschland endlich wieder zur Ruhe finden./yyzz/DP/zb