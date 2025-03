Stellvertretender Regierungschef Abchasiens gewinnt laut Staatsmedien Wahl

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Felix Light

Tbilisi (Reuters) - Der stellvertretende Regierungschef Abchasiens hat die Präsidentschaftswahlen in der abtrünnigen georgischen Region gewonnen.

Dies berichteten staatliche Medien am Sonntag. Nach Angaben der abchasischen Nachrichtenagentur Apsnypress erhielt der amtierende Regierungschef Badra Gunba bei der Wahl am Samstag in dem von Russland unterstützten Gebiet fast 55 Prozent der Stimmen vor dem Oppositionsführer Adgur Ardzinba, der auf knapp 42 Prozent kam.

In den von den staatlichen Medien veröffentlichten Aufnahmen dankte Gunba den Wählern und sagte, er werde sich dafür einsetzen, dass Abchasien "unabhängig, frei und wohlhabend" werde. Der von Russland unterstützte Präsident der abtrünnigen georgischen Region Abchasien, Aslan Bschania, hatte im November 2024 nach wochenlangen Protesten gegen ein Investitionsabkommen mit Russland sein Amt niedergelegt.

Russland hatte Abchasien und die ebenfalls abtrünnige Region Südossetien nach dem Ende des fünftägigen Georgien-Kriegs 2008 als unabhängige Staaten anerkannt. Seitdem fließt russisches Geld in die Gebiete, in denen an der Schwarzmeerküste zahlreiche Kurorte liegen, die bereits zur Sowjet-Zeit stark frequentiert waren. Die meisten anderen Länder sehen beide Regionen als Teil Georgiens an.

(Bericht von Felix Light und Alexander Marrow, geschrieben von Esther Blank)