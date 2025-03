US-Handelsminister will Staatsausgaben vom BIP abziehen - Kritik von Ökonomen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Regierung will nach den Worten von Handelsminister Howard Lutnick die Berechnung des Bruttoinlandsproduktes (BIP) ändern.

Die Staatsausgaben sollen künftig nicht mehr berücksichtigt werden, sagte Lutnick am Sonntag (Ortszeit) in einem Interview mit dem Sender Fox News. Er gab aber keinen Hinweis darauf, wann diese Änderung erfolgen soll und wies gleichzeitig Spekulationen über eine mögliche Rezession zurück.

"Sie wissen, dass Regierungen in der Vergangenheit mit dem BIP herumgespielt haben", sagte Lutnick. "Sie zählen die Staatsausgaben als Teil des BIP. Ich werde diese beiden Dinge also trennen und transparent machen." Die Ausgaben der Bundesregierung machen etwa 6,5 Prozent der US-Wirtschaftsleistung aus. Sie trugen im zurückliegenden vierten Quartal 2024 rund 0,25 Prozentpunkte zu der aufs Jahr hochgerechneten Wachstumsrate von 2,3 Prozent bei. Dies ist hauptsächlich auf die Verteidigungsausgaben zurückzuführen.

"Wenn die Regierung einen Panzer kauft, ist das BIP", sagte Lutnick. "Aber 1000 Menschen dafür zu bezahlen, dass sie über den Kauf eines Panzers nachdenken, ist kein BIP." Er bezeichnete das als "Geldverschwendung". Zehntausende von Bundesbediensteten wurden von der Abteilung für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency, DOGE) des Tech-Milliardärs Elon Musk entlassen. Präsident Donald Trump will den Regierungsapparat verkleinern.

"WIRD DEM MARKT NICHT GEFALLEN"

Bei Ökonomen stößt Lutnicks Vorhaben auf scharfe Kritik. "Ich habe es ja gesagt: Als Nächstes werden die nationalen Statistiken in den USA dran glauben müssen", schrieb der deutsche Ökonom Rüdiger Bachmann, der an der University of Notre Dame lehrt, im Kurznachrichtendienst X. "Denn: Autokratien fürchten die Wahrheit, nichts so sehr wie die Wahrheit."

Auch andere Experten sehen Lutnicks Pläne kritisch. "Ich glaube nicht, dass das dem Aktienmarkt und den Finanzmärkten gefallen würde", sagte der Professor für Finanzen und Wirtschaft an der Loyola Marymount University, Sung Won Sohn. Es würde auch unmöglich, die Leistung der US-Wirtschaft mit der ihrer weltweiten Konkurrenten zu vergleichen. Die Betrachtung des privaten Sektors allein vermittle zudem kein vollständiges Bild des Wachstums. "Das Wirtschaftswachstum würde im Laufe der Zeit sehr viel unbeständiger werden", sagte Sohn. "Der Grund dafür ist, dass die Regierung viel Geld ausgibt, wenn sich die Wirtschaft verlangsamt oder wenn wir uns beispielsweise in einer Rezession befinden." Es sei zwingend notwendig, am derzeitigen System festzuhalten. "Denn wir müssen Vergleiche anstellen. Es ist wichtig zu wissen, wie gut wir im Vergleich zum Vorjahr, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren abschneiden, und wir können aus unseren Fehlern lernen", sagte Sohn.

Lutnick wurde auch danach gefragt, ob er besorgt sei, dass die Politik der Trump-Regierung mit Zöllen auf Importe und kräftigen Ausgabenkürzungen und Massenentlassungen zu einer Rezession führen könnte. "Nein, nein, nein", sagte Lutnick. Die Stimmung in der Wirtschaft und bei den Verbrauchern hat sich in den vergangenen Monaten verschlechtert.

