Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nach Vortagesrally schwach - US-Zölle belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Vortagesrally des Dax ist am deutschen Aktienmarkt am Dienstag ein Stück weit Ernüchterung eingekehrt. Der sich weiter zuspitzenden Zollstreit der USA mit China, Mexiko und Kanada belastet die Stimmung. Im frühen Handel verlor der deutsche Leitindex 1,59 Prozent auf 22.779,50 Punkte.

Damit konnte der Dax sich zunächst nicht über der 23.000-Punkte-Marke halten, die er am Vortag erstmals überschritten hatte. In der Spitze war der Dax da bis auf gut 23.307 Zähler geklettert. Zu verdanken hatte er dies einer Rally vor allem bei Rüstungs- und Autowerten. Während zumindest Rüstungsaktien weiter gefragt blieben, dämpften US-Zölle die Stimmung nun am Dienstag spürbar. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,64 Prozent auf 28.805,16 Punkte ein.

US-Präsident Donald Trump verdoppelte die im Februar angeordneten Importzölle auf Waren aus China auf 20 Prozent. Die chinesische Regierung kündigte daraufhin Gegenzölle auf US-Agrarprodukte und weitere Maßnahmen gegen amerikanische Firmen an. Parallel treten nun US-Zölle auf Einfuhren aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko in Kraft. An den US-Börsen wurden die Indizes zum Wochenstart von Zoll- und Konjunktursorgen erheblich belastet.

"Die Börsen sind politisch getrieben wie lange nicht", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Und mit der Dominanz politischer Themen steigt die Volatilität an." Der Handelskrieg sei in vollem Gange und die Gefahr groß, dass es am Ende nur Verlierer gebe, so Altmann. Trump hatte in der Vergangenheit auch der Europäischen Union bereits mit Zöllen gedroht. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 gab am Dienstag rund 1,5 Prozent nach./niw/mis