Champions League: BVB zittert ums Weiterkommen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss um den Einzug ins Champions-League-Viertelfinale bangen. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac kam im Achtelfinal-Hinspiel gegen den OSC Lille nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Das Rückspiel findet am 12. März statt.

Karim Adeyemi hatte mit seinem fünften Tor in der laufenden Königsklassen-Saison in der 22. Minute den BVB in Führung gebracht. Den Ausgleich erzielte Hakon Arnar Haraldsson (68.)./tas/DP/ngu