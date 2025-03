EQS-News: 5 Jahre proud@work - Erfolg durch starke Unternehmenskultur

Emittent / Herausgeber: PUNICA Invest GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

04.03.2025 / 09:50 CET/CEST

Hamburg, 4. March 2025

5 Jahre proud@work – Erfolg durch starke Unternehmenskultur

Die Aramea Asset Management AG feiert das fünfjährige Bestehen des proud@work Fonds. Seit seiner Auflage am 02. März 2020 verfolgt dieser einen innovativen Investmentansatz, der sich auf Unternehmen mit einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit und ausgezeichneten Arbeitsbedingungen konzentriert. Die Strategie basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die belegen, dass Unternehmen mit motivierten und engagierten Mitarbeitern langfristig deutlich erfolgreicher sind. Gemessen wird dies von der unabhängigen Ratingagentur „Great Place to Work“, die seit 1992 die besten Arbeitgeber weltweit auszeichnet. Gerade Unternehmen, denen es gelingt, viele Jahre hintereinander diese Auszeichnung zu erhalten, zeigen auch sehr gute wirtschaftliche Kennzahlen.

Hiervon konnte der proud@work seit seiner Auflage profitieren. So lag die durchschnittliche Wertentwicklung bei 14% p.a. (Stand: 28.02.25). Die Unternehmen im Portfolio des Fonds zeichnen sich z.B. gegenüber nicht als „Great Place to Work“ eingestuften Firmen durch ihre höhere Innovationskraft, eine nahezu halbierte Fluktuationsrate und eine vervierfachte Bewerberquote aus.

„Wir sind stolz darauf, mit dem proud@work eine Brücke zwischen nachhaltigem Investieren und langfristiger Wertsteigerung zu schlagen,“ meint Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG. Der Erfolg der letzten fünf Jahre würde den Ansatz bestätigen, dass stolze Mitarbeiter die Basis für jedes erfolgreiche Unternehmen bilden

„Wir sind sehr dankbar, die Strategie auf dem deutschen Markt begleiten zu dürfen,“ meint Punica Invest Geschäftsführer Stephan Lipfert. „Meines Erachtens ist der proud@work ein ideales Berater-Produkt, da die Strategie transparent und gut nachvollziehbar für Endkundinnen und Endkunden ist,“ so der Vertriebsexperte weiter.

Kontakt: Aramea Asset Management AG – www.aramea-ag.de

Ronny Wagner

Mönckebergstrasse 31 • D – 20095 Hamburg

Telefon +49 40 866 488-101

ronny.wagner@aramea-ag.de

Über die ARAMEA Asset Management AG

Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 33-köpfige ARAMEA-Team verantwortet ca. 5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.

