EQS-News: KTM AG startet neu in die Zukunft – Stefan Pierer übergibt an Gottfried Neumeister

Corporate News

KTM AG startet neu in die Zukunft – Stefan Pierer übergibt an Gottfried Neumeister

Stefan Pierer legt Vorstandsmandat in der KTM AG zurück und übergibt die Führung der KTM AG vollständig an Gottfried Neumeister

Verena Schneglberger-Grossmann in den Vorstand gewählt

Mattighofen, 4. März 2025 – Die KTM AG gibt heute die Zurücklegung des Vorstandsmandates von Stefan Pierer bekannt. Stefan Pierer hat Gottfried Neumeister als Co-CEO bis zur Genehmigung des Sanierungsplanes begleitet und übergibt nun die Führung der KTM AG vollständig an ihn. Der Aufsichtsrat dankt Stefan Pierer für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit. „Stefan Pierer hat in den letzten 33 Jahren KTM zu einer Weltmarke und zum größten europäischen Motorradhersteller aufgebaut.“

"Ich wünsche Gottfried Neumeister von Herzen alles Gute. Mit ihm habe ich den perfekten Nachfolger gefunden und bin fest davon überzeugt, dass er das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird“, so Stefan Pierer.

Gottfried Neumeister, CEO der KTM AG: „Ich möchte mich bei Stefan Pierer für sein Vertrauen bedanken, sein Lebenswerk weiterführen zu dürfen. Ich sehe es als Ehre und Verpflichtung, die Geschichte von KTM fortzuschreiben und zusammen mit unseren großartigen Mitarbeitern neue Wege zu gehen.“

Gleichzeitig freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass Frau Verena Schneglberger-Grossmann, Prokuristin und Leiterin der Rechtsabteilung, zum Vorstandsmitglied der KTM AG ernannt wurde. Frau Schneglberger-Grossmann wird diese Position zusätzlich zu Ihrer Rolle als Leiterin der Rechtsabteilung übernehmen.

„Frau Schneglberger-Grossmann hat in ihrer bisherigen Rolle hervorragende Arbeit geleistet und war maßgeblich für die erfolgreiche Abwicklung des Sanierungsverfahrens mitverantwortlich, und wir sind überzeugt, dass sie auch in ihrer neuen Position einen großen Beitrag leisten wird“, so Gottfried Neumeister.

