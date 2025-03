GNW-News: Falcon plant 100 Millionen USD in die Modernisierung seiner Anlagen am Al Maktoum International Airport in Dubai zu investieren

^DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die

13.705 m² große Anlage von Falcon für die Wartung, Reparatur und Überholung von Flugzeugen (MRO) im Mohammed Bin Rashid Aerospace Hub in Dubai ist mit hochmoderner Technologie ausgestattet, die für die Wartung eines breiten Spektrums von Flugzeugen ausgelegt ist, darunter auch Modelle so groß wie der Airbus A380. Im Jahr 2024 hat die General Civil Aviation Authority (GCAA) die CAR 145- Genehmigung für die Aufnahme seines Betriebs für Wartung, Reparatur und Überholung (MRO) in den VAE erteilt. Falcon erhielt außerdem das Zertifikat GCAA CAR PART V Kapitel 3 (CAR 145) als zugelassener Wartungsbetrieb. Zu den Flugzeugtypen gehören der Bombardier Challenger und der Embraer. Bis 2030 plant das Unternehmen, über 100 Millionen US-Dollar in den weiteren Ausbau der Anlage und den Bau eines neuen Terminals für Privatjets zu investieren. Bis dahin soll der Al Maktoum International Airport mit einer Kapazität von bis zu 260 Millionen Passagieren zum verkehrsreichsten Drehkreuz der Welt werden. Herr Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Gründer und Vorsitzender von Alex Group Investments, der Muttergesellschaft von Falcon, kommentierte: ?Wir sind außerordentlich erfreut über das Wachstum von Falcon Technic. Heute beschäftigen wir in unserem MRO über 80 Fachkräfte, die sich dafür einsetzen, unserem wachsenden Kundenstamm exzellente Dienstleistungen zu bieten." Über Falcon Falcon ist ein führender Anbieter von Luftfahrtdienstleistungen, der sich der Bereitstellung von unvergleichlichem Luxus, Sicherheit und Komfort in allen Bereichen der privaten Luftfahrt verschrieben hat. Das Unternehmen betreibt vier Marken: Falcon Luxe ist eine Flotte moderner Privatjets, die für weltweite Charterflüge zur Verfügung stehen; Falcon Elite ist ein internationales Netzwerk luxuriöser privater Terminals (FBOs), Falcon Technic bietet eine vollständige Palette von MRO-Dienstleistungen an; Falcon Flight Support sorgt dafür, dass jeder Flug reibungslos verläuft. Von intuitiver Technologie bis hin zu diskretem, vorausschauendem Service - wir kümmern uns um die Details, damit Sie es nicht tun müssen. Erfahren Sie mehr auf flyfalcon.com, Instagram (https://www.instagram.com/flyfalconofficial/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/falconav/posts/). Medienanfragen Oleg Kafarov Group Director - Brand Marketing Alex Group Investment info@flyfalcon.com Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6caddfd- 75f2-4c25-8890-c71e5004d980 °