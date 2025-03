IRW-News: ACCESS Newswire: Micreos Pharmaceuticals engagiert den Biologika-Spezialisten Northway Biotech als Auftragsentwickler für sein Programm zur Herstellung von synthetischen Endolysinen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Micreos Pharmaceuticals engagiert den Biologika-Spezialisten Northway Biotech als Auftragsentwickler für sein Programm zur Herstellung von synthetischen Endolysinen

ZUG, SCHWEIZ UND VILNIUS, LITAUEN / ACCESS Newswire / 4. März 2025 / Micreos Pharmaceuticals AG (Micreos) - ein biopharmazeutisches Unternehmen in der präklinischen Studienphase, das sich auf die Entwicklung von Therapien mit synthetischen Endolysinen spezialisiert hat, die gegen schädliche, krankheitsfördernde Erreger gerichtet sind - ist eine strategische Partnerschaft mit der Auftragsentwicklungs- und Auftragsherstellungsorganisation (CDMO) Northway Biotech (NBT) eingegangen, um skalierbare, cGMP-konforme Produktionsprozesse für das biologische Therapeutikum MEndoB von Micreos zu entwickeln. MEndoB ist das erste zielgerichtete Medikament seiner Klasse mit zwei aktiven Domänen, das in den kommenden Monaten als Prüfpräparat zur Behandlung der atopischen Dermatitis in der Klinik eingeführt wird.

Micreos konzentriert sich auf die Entwicklung erstklassiger zielgerichteter Therapeutika, um schädliche Krankheitserreger, die Krankheitsschübe verursachen, präzise zu bekämpfen und so den erheblichen ungedeckten medizinischen Bedarf in der Dermatologie und Onkologie zu decken.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Northway Biotech sein umfangreiches Fachwissen auf dem Gebiet der Biologikaherstellung in die Entwicklung eines skalierbaren, GMP-konformen Verfahrens zur Herstellung der synthetischen Endolysine von Micreos einbringen. Die Zusammenarbeit umfasst außerdem die Entwicklung und Validierung robuster Analysemethoden, die Herstellung von Zellbanken, das Scale-up der Technologie für die Herstellung von cGMP-konformen Arzneimitteln sowie die Erstellung unterstützender Dokumente für IND/IMPD-Einreichverfahren, um sicherzustellen, dass die Produktion der synthetischen Endolysine von Micreos den strengen behördlichen Standards für klinische Studien entspricht.

Matt Regan, CEO von Micreos, erklärt: Die Partnerschaft mit Northway Biotech ist für uns von Micreos im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Endolysine zu skalierbaren Therapeutika für klinische Studien ein bedeutender Meilenstein. Durch die Entwicklung zielgerichteter Arzneimittel, die bei der zugrundeliegenden Pathophysiologie, die mit der Verschlimmerung von Krankheiten wie atopischer Dermatitis und kutanem T-Zell-Lymphom einhergeht, ansetzen, und durch die Nutzung des bedeutenden Produktions-Know-hows von Northway sind wir in der Lage, einen entscheidenden Einfluss auf die Patientenversorgung in Bereichen mit großem ungedecktem medizinischen Bedarf zu nehmen.

Prof. Vladas Algirdas Bumelis, CEO und Chairman von Northway Biotech, betont, dass beide Seiten hohen Herstellungsstandards verpflichtet sind: Wir fühlen uns geehrt, einen Beitrag zu den innovativen Therapien mit synthetischen Endolysinen von Micreos leisten zu dürfen. Mit einem engagierten und in der Verfahrensentwicklung und dem Scale-up von rekombinanten Proteinen sehr erfahrenen Team wollen wir die Entwicklung von Micreos unterstützen, indem wir bis zum Ende des Sommers 2024 cGMP-konformes Wirkstoffmaterial bereitstellen.

André Markmann, PhD, VP of Business Development bei Northway Biotech, fügt hinzu: Die von Micreos synthetisch hergestellten Endolysine sind die Antwort auf ernste Herausforderungen im Gesundheitswesen. Wir freuen uns, Micreos dabei zu unterstützen, seine bahnbrechende Therapie rasch in die klinische Studienphase zu überführen und dabei höchste Standards zu gewährleisten.

Über MEndoB

MEndoB von Micreos ist das erste und potenziell beste zielgerichtete Arzneimittel seiner Klasse mit zwei aktiven Domänen, das für eine optimale Wirkung auf der menschlichen Haut entwickelt wurde. Es wirkt durch den gezielten enzymatischen Abbau der Zellwand des Zielorganismus und tötet den schädlichen Erreger rasch ab, ohne jedoch eine Arzneimittelresistenz auszulösen oder Off-Target-Effekte zu haben. Dank des technischen Know-hows von Micreos wurde die Stabilität und Aktivität des Arzneimittels verbessert; zusätzlich konnte nachgewiesen werden, dass es Biofilme wirksam durchdringt, dormante und schwer abzutötende pathogene Zellen eliminiert und möglicherweise auch Synergieeffekte mit anderen Medikamenten eröffnet. Aufgrund seiner nachgewiesenen präklinischen Wirksamkeit ist MEndoB ein vielversprechendes Arzneimittel für die Behandlung chronischer und schwer therapierbarer Krankheiten in der Dermatologie und Onkologie.

Über Micreos

Micreos ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der präklinischen Studienphase, das hochinnovative, zielgerichtete Therapien als neuen Weg zur Behandlung chronischer Erkrankungen in der Dermatologie und Onkologie entwickelt, für die es einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf gibt. Mit seiner fortschrittlichen Syntheseplattform entwickelt Micreos zielgerichtete Medikamente, die selektiv schädliche Krankheitserreger eliminieren und gleichzeitig das nützliche Mikrobiom erhalten. Damit wird der Weg für zukünftige Indikationen in der Dermatologie, Onkologie und auch anderen Bereichen geebnet.

Nähere Informationen finden Sie unter www.micreos.com.

Über Northway Biotech

Northway Biotech ist eine führende Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungsorganisation (CDMO), die Kunden weltweit unterstützt. Ihr äußerst erfahrenes und professionelles Team setzt Projekte in jeder Phase um, die von der Zelllinienentwicklung über die Verfahrensentwicklung bis hin zur cGMP-konformen Herstellung von biopharmazeutischen Produkten reichen. Das breite Fachwissen der Organisation und ihr vertikal integriertes Dienstleistungsangebot ermöglichen die rasche Umsetzung einer Vielzahl von Projekten in hochmodernen Anlagen, in denen nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) gearbeitet wird, und gewährleisten gleichzeitig die vollständige Einhaltung der Verfahrens- und Produktvorschriften in allen Phasen der Forschung, Entwicklung und kommerziellen Herstellung. Northway Biotech ist ein 2004 gegründetes Privatunternehmen mit Standorten in Vilnius (Litauen), London (Vereinigtes Königreich) und Waltham, (Massachusetts, USA).

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.northwaybiotech.com.

Kontakt Micreos:

Matt Regan

CEO und Board Member, Micreos Pharmaceutical AG

m.regan@micreos.com

Kontakt Northway Biotech:

Vladas Algirdas Bumelis

CEO und Chairman of the Board

vladas.bumelis@northwaybiotech.com

